Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области прошли соревнования в поддержку российской армии - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20220725/sorevnovnovaniya-1804869324.html
В Ростовской области прошли соревнования в поддержку российской армии
В Ростовской области прошли соревнования в поддержку российской армии - РИА Новости, 25.07.2022
В Ростовской области прошли соревнования в поддержку российской армии
Первые межведомственные спортивные соревнования в поддержку российской армии прошли в Донецке Ростовской области, сообщает министерство региональной политики и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:54
2022-07-25T18:54
ростовская область
донецк (днр)
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802698704_0:56:3443:1992_1920x0_80_0_0_90c22f400b471bf7e986121bd245f5c5.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Первые межведомственные спортивные соревнования в поддержку российской армии прошли в Донецке Ростовской области, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона."В минувшее воскресенье, 24 июля, на городском стадионе Донецка Ростовской области состоялись межведомственные спортивные соревнования в знак поддержки российской армии", - говорится в сообщении. Инициаторами и организаторами мероприятия стали городская администрация и городское казачье общество "Гундоровское".В состязаниях приняли участие казаки-дружинники, представители МЧС, полиции и пограничного отделения. Судьи выявили самых сильных, быстрых и умелых в нескольких дисциплинах: бег на 100 метров, подтягивание на высокой перекладине, прыжки в длину с места, подъем гири над головой, отжимания. Все участники показали отличные результаты, отметили в министерстве."Уверен, что эстафету Донецка по проведению дружеских состязаний между представителями различных ведомств подхватят и другие муниципалитеты. Этот опыт может стать началом доброй традиции", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева.
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803169609.html
донецк (днр)
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802698704_356:0:3085:2047_1920x0_80_0_0_45282b2d2d4dce9d8ebf76d9542fb7f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), ростовская область
18:54 25.07.2022
 
В Ростовской области прошли соревнования в поддержку российской армии

В Ростовской области прошли первые межведомственные соревнования в поддержку армии России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Первые межведомственные спортивные соревнования в поддержку российской армии прошли в Донецке Ростовской области, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.
"В минувшее воскресенье, 24 июля, на городском стадионе Донецка Ростовской области состоялись межведомственные спортивные соревнования в знак поддержки российской армии", - говорится в сообщении. Инициаторами и организаторами мероприятия стали городская администрация и городское казачье общество "Гундоровское".
В состязаниях приняли участие казаки-дружинники, представители МЧС, полиции и пограничного отделения. Судьи выявили самых сильных, быстрых и умелых в нескольких дисциплинах: бег на 100 метров, подтягивание на высокой перекладине, прыжки в длину с места, подъем гири над головой, отжимания. Все участники показали отличные результаты, отметили в министерстве.
"Уверен, что эстафету Донецка по проведению дружеских состязаний между представителями различных ведомств подхватят и другие муниципалитеты. Этот опыт может стать началом доброй традиции", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 12:19Специальная военная операция на Украине
В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для работы на СБУ
 
Ростовская областьДонецк (ДНР)Ростовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала