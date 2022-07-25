https://ria.ru/20220725/sorevnovnovaniya-1804869324.html

В Ростовской области прошли соревнования в поддержку российской армии

В Ростовской области прошли соревнования в поддержку российской армии - РИА Новости, 25.07.2022

В Ростовской области прошли соревнования в поддержку российской армии

Первые межведомственные спортивные соревнования в поддержку российской армии прошли в Донецке Ростовской области, сообщает министерство региональной политики и... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:54

2022-07-25T18:54

2022-07-25T18:54

ростовская область

донецк (днр)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Первые межведомственные спортивные соревнования в поддержку российской армии прошли в Донецке Ростовской области, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона."В минувшее воскресенье, 24 июля, на городском стадионе Донецка Ростовской области состоялись межведомственные спортивные соревнования в знак поддержки российской армии", - говорится в сообщении. Инициаторами и организаторами мероприятия стали городская администрация и городское казачье общество "Гундоровское".В состязаниях приняли участие казаки-дружинники, представители МЧС, полиции и пограничного отделения. Судьи выявили самых сильных, быстрых и умелых в нескольких дисциплинах: бег на 100 метров, подтягивание на высокой перекладине, прыжки в длину с места, подъем гири над головой, отжимания. Все участники показали отличные результаты, отметили в министерстве."Уверен, что эстафету Донецка по проведению дружеских состязаний между представителями различных ведомств подхватят и другие муниципалитеты. Этот опыт может стать началом доброй традиции", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева.

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803169609.html

донецк (днр)

ростовская область

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донецк (днр), ростовская область