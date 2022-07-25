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Словакия допустила передачу Украине 11 МиГ-29 к концу августа - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/slovakiya-1804838098.html
Словакия допустила передачу Украине 11 МиГ-29 к концу августа
Словакия допустила передачу Украине 11 МиГ-29 к концу августа - РИА Новости, 25.07.2022
Словакия допустила передачу Украине 11 МиГ-29 к концу августа
Словакия может передать Украине свои 11 самолетов МиГ-29 уже в конце августа, сообщает корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:12
2022-07-25T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
великобритания
миг-29
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Словакия может передать Украине свои 11 самолетов МиГ-29 уже в конце августа, сообщает корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс."Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны (Словакии) Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако Словакии понадобится план с союзниками, для восполнения технических возможностей", - написала она в своем Twitter-аккаунте.В понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Братиславу для обсуждения со своим словацким коллегой предоставления военной поддержки Украине.Сразу после 24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года. В связи с этим Словакия запросила помощь по охране своего воздушного пространства у Польши и Чехии, которые в конечном итоге дали согласие на участие своих ВВС в проекте временной охраны воздушного пространства Словакии.
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в мире, словакия, украина, великобритания, миг-29, ситуация в днр и лнр
17:12 25.07.2022
 
Словакия допустила передачу Украине 11 МиГ-29 к концу августа

Министр обороны Словакии Надь заявил о готовности обсудить передачу Украине 11 МиГ-29

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Словакия может передать Украине свои 11 самолетов МиГ-29 уже в конце августа, сообщает корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.
"Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны (Словакии) Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако Словакии понадобится план с союзниками, для восполнения технических возможностей", - написала она в своем Twitter-аккаунте.
В понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Братиславу для обсуждения со своим словацким коллегой предоставления военной поддержки Украине.
Сразу после 24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года. В связи с этим Словакия запросила помощь по охране своего воздушного пространства у Польши и Чехии, которые в конечном итоге дали согласие на участие своих ВВС в проекте временной охраны воздушного пространства Словакии.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаВеликобританияМиГ-29Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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