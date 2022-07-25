https://ria.ru/20220725/slovakiya-1804838098.html

Словакия допустила передачу Украине 11 МиГ-29 к концу августа

Словакия допустила передачу Украине 11 МиГ-29 к концу августа - РИА Новости, 25.07.2022

Словакия допустила передачу Украине 11 МиГ-29 к концу августа

Словакия может передать Украине свои 11 самолетов МиГ-29 уже в конце августа, сообщает корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:12

2022-07-25T17:12

2022-07-25T17:12

специальная военная операция на украине

в мире

словакия

украина

великобритания

миг-29

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Словакия может передать Украине свои 11 самолетов МиГ-29 уже в конце августа, сообщает корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс."Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны (Словакии) Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако Словакии понадобится план с союзниками, для восполнения технических возможностей", - написала она в своем Twitter-аккаунте.В понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Братиславу для обсуждения со своим словацким коллегой предоставления военной поддержки Украине.Сразу после 24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года. В связи с этим Словакия запросила помощь по охране своего воздушного пространства у Польши и Чехии, которые в конечном итоге дали согласие на участие своих ВВС в проекте временной охраны воздушного пространства Словакии.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, украина, великобритания, миг-29, ситуация в днр и лнр