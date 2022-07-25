Словакия допустила передачу Украине 11 МиГ-29 к концу августа
Министр обороны Словакии Надь заявил о готовности обсудить передачу Украине 11 МиГ-29
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Словакия может передать Украине свои 11 самолетов МиГ-29 уже в конце августа, сообщает корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.
"Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны (Словакии) Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако Словакии понадобится план с союзниками, для восполнения технических возможностей", - написала она в своем Twitter-аккаунте.
В понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Братиславу для обсуждения со своим словацким коллегой предоставления военной поддержки Украине.
Сразу после 24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года. В связи с этим Словакия запросила помощь по охране своего воздушного пространства у Польши и Чехии, которые в конечном итоге дали согласие на участие своих ВВС в проекте временной охраны воздушного пространства Словакии.
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