15:23 25.07.2022 (обновлено: 15:42 25.07.2022)
В Минобороны рассказали о последствиях возможной провокации в Славянске
Минобороны: облако от взрыва гексана в Славянске накроет все жилые районы города
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. После взрыва емкостей с гексаном на масложировом комбинате в Славянске образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров и накроет все жилые районы города и близлежащих сел, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"После подрыва емкостей с гексаном в Славянске образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения в ходе украинской провокации в Славянске окажутся все жилые районы города и близлежащих сел", — сказал он.
Ранее в понедельник Мизинцев сообщил, что Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн.