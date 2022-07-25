https://ria.ru/20220725/slavyansk-1804802968.html

В Минобороны рассказали о последствиях возможной провокации в Славянске

В Минобороны рассказали о последствиях возможной провокации в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022

В Минобороны рассказали о последствиях возможной провокации в Славянске

После взрыва емкостей с гексаном на масложировом комбинате в Славянске образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров и накроет РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:23

2022-07-25T15:23

2022-07-25T15:42

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. После взрыва емкостей с гексаном на масложировом комбинате в Славянске образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров и накроет все жилые районы города и близлежащих сел, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."После подрыва емкостей с гексаном в Славянске образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения в ходе украинской провокации в Славянске окажутся все жилые районы города и близлежащих сел", — сказал он.Ранее в понедельник Мизинцев сообщил, что Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн.

https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804802772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

славянск, киев, в мире