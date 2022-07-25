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В Минобороны рассказали о последствиях возможной провокации в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/slavyansk-1804802968.html
В Минобороны рассказали о последствиях возможной провокации в Славянске
В Минобороны рассказали о последствиях возможной провокации в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022
В Минобороны рассказали о последствиях возможной провокации в Славянске
После взрыва емкостей с гексаном на масложировом комбинате в Славянске образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров и накроет РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:23
2022-07-25T15:42
специальная военная операция на украине
славянск
киев
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. После взрыва емкостей с гексаном на масложировом комбинате в Славянске образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров и накроет все жилые районы города и близлежащих сел, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."После подрыва емкостей с гексаном в Славянске образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения в ходе украинской провокации в Славянске окажутся все жилые районы города и близлежащих сел", — сказал он.Ранее в понедельник Мизинцев сообщил, что Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн.
https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804802772.html
славянск
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славянск, киев, в мире
15:23 25.07.2022 (обновлено: 15:42 25.07.2022)
 
В Минобороны рассказали о последствиях возможной провокации в Славянске

Минобороны: облако от взрыва гексана в Славянске накроет все жилые районы города

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. После взрыва емкостей с гексаном на масложировом комбинате в Славянске образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров и накроет все жилые районы города и близлежащих сел, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"После подрыва емкостей с гексаном в Славянске образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения в ходе украинской провокации в Славянске окажутся все жилые районы города и близлежащих сел", — сказал он.
Ранее в понедельник Мизинцев сообщил, что Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
15:21Специальная военная операция на Украине
В Минобороны назвали цель планируемой Киевом провокации в Славянске
 
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