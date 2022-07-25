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Чистокровные скакуны и небывалые призы: праздник конного завода "Донской" - РИА Новости, 25.07.2022
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Чистокровные скакуны и небывалые призы: праздник конного завода "Донской"
Чистокровные скакуны и небывалые призы: праздник конного завода "Донской" - РИА Новости, 25.07.2022
Чистокровные скакуны и небывалые призы: праздник конного завода "Донской"
Гости Центрального Московского ипподрома в минувшие выходные стали свидетелями яркого и азартного зрелища. Скачки, приуроченные к 20-летию конного завода... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:22
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Гости Центрального Московского ипподрома в минувшие выходные стали свидетелями яркого и азартного зрелища. Скачки, приуроченные к 20-летию конного завода "Донской", — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, москва, лошади
13:22 25.07.2022
 

Чистокровные скакуны и небывалые призы: праздник конного завода "Донской"

Читать ria.ru в
Гости Центрального Московского ипподрома в минувшие выходные стали свидетелями яркого и азартного зрелища. Скачки, приуроченные к 20-летию конного завода "Донской", — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Центральный Московский ипподром отметил юбилей конного завода "Донской" эффектным праздником.

Участники скачек в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
1 из 11

Центральный Московский ипподром отметил юбилей конного завода "Донской" эффектным праздником.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На главной скаковой дорожке страны разыграли беспрецедентный призовой фонд в 40 000 000 рублей.

Девушка фотографируется с лошадью перед началом скачек в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
2 из 11

На главной скаковой дорожке страны разыграли беспрецедентный призовой фонд в 40 000 000 рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В программе дня было восемь скачек для лошадей чистокровной верховой породы.

Участник скачек в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
3 из 11

В программе дня было восемь скачек для лошадей чистокровной верховой породы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для участия в скачках собрали лучших лошадей с разных ипподромов.

Участники скачек в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
4 из 11

Для участия в скачках собрали лучших лошадей с разных ипподромов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед началом мероприятия перед зрителями выступил коллектив барабанщиц.

Барабанщицы выступают перед началом скачек в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
5 из 11

Перед началом мероприятия перед зрителями выступил коллектив барабанщиц.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Гвоздем программы стал приз "Фрагранта", названный так в честь легендарного скакуна, пятикратного обладателя звания "Национальное достояние".

Участники скачек в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
6 из 11

Гвоздем программы стал приз "Фрагранта", названный так в честь легендарного скакуна, пятикратного обладателя звания "Национальное достояние".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Девушка на скачках в честь 20-летия конного завода "Донской".

Девушка на скачках в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
7 из 11

Девушка на скачках в честь 20-летия конного завода "Донской".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В скачке на приз "Фрагранта" участвовали лошади в возрасте от трех лет, рожденные в России.

Участник скачек в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
8 из 11

В скачке на приз "Фрагранта" участвовали лошади в возрасте от трех лет, рожденные в России.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Гости ипподрома получили возможность проявить интуицию, сделав ставку в тотализаторе.

Зрители на трибуне наблюдают за скачками в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
9 из 11

Гости ипподрома получили возможность проявить интуицию, сделав ставку в тотализаторе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тех, кто пришел себя показать и на других посмотреть, ждала захватывающая развлекательная программа.

Девушки на скачках в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
10 из 11

Тех, кто пришел себя показать и на других посмотреть, ждала захватывающая развлекательная программа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКубки для победителей скачек в честь 20-летия конного завода "Донской" на Центральном Московском ипподроме.
Кубки для победителей скачек в честь 20-летия конного завода Донской на Центральном Московском ипподроме
11 из 11
Кубки для победителей скачек в честь 20-летия конного завода "Донской" на Центральном Московском ипподроме.
© РИА Новости / Илья Питалев
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