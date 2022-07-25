Чистокровные скакуны и небывалые призы: праздник конного завода "Донской"
Центральный Московский ипподром отметил юбилей конного завода "Донской" эффектным праздником.
Центральный Московский ипподром отметил юбилей конного завода "Донской" эффектным праздником.
На главной скаковой дорожке страны разыграли беспрецедентный призовой фонд в 40 000 000 рублей.
На главной скаковой дорожке страны разыграли беспрецедентный призовой фонд в 40 000 000 рублей.
В программе дня было восемь скачек для лошадей чистокровной верховой породы.
В программе дня было восемь скачек для лошадей чистокровной верховой породы.
Для участия в скачках собрали лучших лошадей с разных ипподромов.
Для участия в скачках собрали лучших лошадей с разных ипподромов.
Перед началом мероприятия перед зрителями выступил коллектив барабанщиц.
Перед началом мероприятия перед зрителями выступил коллектив барабанщиц.
Гвоздем программы стал приз "Фрагранта", названный так в честь легендарного скакуна, пятикратного обладателя звания "Национальное достояние".
Гвоздем программы стал приз "Фрагранта", названный так в честь легендарного скакуна, пятикратного обладателя звания "Национальное достояние".
Девушка на скачках в честь 20-летия конного завода "Донской".
Девушка на скачках в честь 20-летия конного завода "Донской".
В скачке на приз "Фрагранта" участвовали лошади в возрасте от трех лет, рожденные в России.
В скачке на приз "Фрагранта" участвовали лошади в возрасте от трех лет, рожденные в России.
Гости ипподрома получили возможность проявить интуицию, сделав ставку в тотализаторе.
Гости ипподрома получили возможность проявить интуицию, сделав ставку в тотализаторе.
Тех, кто пришел себя показать и на других посмотреть, ждала захватывающая развлекательная программа.
Тех, кто пришел себя показать и на других посмотреть, ждала захватывающая развлекательная программа.