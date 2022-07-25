https://ria.ru/20220725/skachki-1804742559.html

Чистокровные скакуны и небывалые призы: праздник конного завода "Донской"

Чистокровные скакуны и небывалые призы: праздник конного завода "Донской" - РИА Новости, 25.07.2022

Чистокровные скакуны и небывалые призы: праздник конного завода "Донской"

Гости Центрального Московского ипподрома в минувшие выходные стали свидетелями яркого и азартного зрелища. Скачки, приуроченные к 20-летию конного завода... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:22

2022-07-25T13:22

2022-07-25T13:22

фото

москва

лошади

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Гости Центрального Московского ипподрома в минувшие выходные стали свидетелями яркого и азартного зрелища. Скачки, приуроченные к 20-летию конного завода "Донской", — в фотоленте Ria.ru.

москва

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