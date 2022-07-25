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В Московской области к 2026 году проведут капремонт 330 школ - РИА Новости, 25.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220725/shkoly-1804718814.html
В Московской области к 2026 году проведут капремонт 330 школ
В Московской области к 2026 году проведут капремонт 330 школ - РИА Новости, 25.07.2022
В Московской области к 2026 году проведут капремонт 330 школ
Порядка 330 школ капитально отремонтируют в Московской области к 2026 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:29
2022-07-25T10:29
новости подмосковья
общество
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Порядка 330 школ капитально отремонтируют в Московской области к 2026 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Накануне председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил городской округ Богородский, где осмотрел ход ремонта гимназии в центре города."Всего в этом году в Московской области ведётся капитальный ремонт 66 школ. Из них 62 будут введены уже к сентябрю, ремонт ещё 4 будет продолжен в следующем году из-за большого объёма работ. Всего к 2026 году мы планируем провести капитальный ремонт в 330 школах", - приводятся слова Брынцалова.Он добавил, что в гимназии в Богородском будет открыта 1 сентября.
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общество, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), московская областная дума
10:29 25.07.2022
 

В Московской области к 2026 году проведут капремонт 330 школ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонт школы
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Порядка 330 школ капитально отремонтируют в Московской области к 2026 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Накануне председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил городской округ Богородский, где осмотрел ход ремонта гимназии в центре города.
"Всего в этом году в Московской области ведётся капитальный ремонт 66 школ. Из них 62 будут введены уже к сентябрю, ремонт ещё 4 будет продолжен в следующем году из-за большого объёма работ. Всего к 2026 году мы планируем провести капитальный ремонт в 330 школах", - приводятся слова Брынцалова.
Он добавил, что в гимназии в Богородском будет открыта 1 сентября.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:05Новости Подмосковья
Число онлайн-услуг на портале "Госуслуги" Московской области расширилось
 
Новости ПодмосковьяОбществоИгорь БрынцаловМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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