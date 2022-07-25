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Песков прокомментировал заключение продуктовой сделки в Стамбуле

Песков прокомментировал заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 25.07.2022

Песков прокомментировал заключение продуктовой сделки в Стамбуле

Россия проделала большую работу для заключения "продуктовой сделки", однако давать оценки эффективности предусматриваемых ею механизмов пока рано, заявил... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:09

2022-07-25T12:09

2022-07-25T12:13

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экономика

цены на нефть

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оон

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия проделала большую работу для заключения "продуктовой сделки", однако давать оценки эффективности предусматриваемых ею механизмов пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Безусловно, очень большая работа была проделана, российской стороной проделана большая работа, но давайте дождемся, с тем, чтобы давать какие-то оценки функционирования тех механизмов, которые созданы в соответствии с этими договоренностями", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать итоги работы на площадке в Стамбуле.Он добавил, что теперь ООН "должна выполнить ту часть, которая касается ограничений косвенных, которые введены против российских поставок" зерна и удобрений."Прямых нет, но косвенные есть, которые не дают выполнять в полном объеме эти отгрузки, столь необходимые для международных рынков - особенно для тех регионов мира, где голод начинается особо осязаемо. Это очень важно", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20220724/zerno-1804628134.html

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дмитрий песков, россия, стамбул, экономика, цены на нефть, турция, оон