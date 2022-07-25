https://ria.ru/20220725/sdelka-1804728431.html

МИД Китая поприветствовал продуктовую сделку между Россией и Украиной

МИД Китая поприветствовал продуктовую сделку между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.07.2022

МИД Китая поприветствовал продуктовую сделку между Россией и Украиной

Китай приветствует "продуктовую сделку" между Россией и Украиной, Пекин поддерживает позитивную роль ООН в этом процессе, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:06

2022-07-25T11:06

2022-07-25T11:44

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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай приветствует "продуктовую сделку" между Россией и Украиной, Пекин поддерживает позитивную роль ООН в этом процессе, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Китай приветствует соответствующее соглашение", - заявил дипломат. Он отметил, что Китай всегда придавал большое значение вопросу обеспечения международной продовольственной безопасности и поэтому включил продовольственную безопасность в число ключевых областей сотрудничества своей Глобальной инициативы развития, а также выдвинул инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, чтобы внести свой вклад в решение проблемы."Китай поддерживает позитивную роль ООН в достижении соглашения о поставках продовольствия. В нынешней ситуации международное сообщество должно приложить совместные конструктивные усилия для решения проблемы мировой продовольственной безопасности", - указал он. При этом, отвечая на вопрос о том, когда Китай ожидает начала поставок зерна, Чжао Лицзянь порекомендовал обратиться в соответствующие ведомства страны.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220723/zerno-1804493452.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, чжао лицзянь, россия, украина, оон, мид кнр