11:06 25.07.2022 (обновлено: 11:44 25.07.2022)
МИД Китая поприветствовал продуктовую сделку между Россией и Украиной
МИД Китая заявил о поддержке позитивной роли ООН в продуктовой сделке Москвы и Киева
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай приветствует "продуктовую сделку" между Россией и Украиной, Пекин поддерживает позитивную роль ООН в этом процессе, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай приветствует соответствующее соглашение", - заявил дипломат. Он отметил, что Китай всегда придавал большое значение вопросу обеспечения международной продовольственной безопасности и поэтому включил продовольственную безопасность в число ключевых областей сотрудничества своей Глобальной инициативы развития, а также выдвинул инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, чтобы внести свой вклад в решение проблемы.
"Китай поддерживает позитивную роль ООН в достижении соглашения о поставках продовольствия. В нынешней ситуации международное сообщество должно приложить совместные конструктивные усилия для решения проблемы мировой продовольственной безопасности", - указал он. При этом, отвечая на вопрос о том, когда Китай ожидает начала поставок зерна, Чжао Лицзянь порекомендовал обратиться в соответствующие ведомства страны.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.