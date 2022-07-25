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МИД Китая поприветствовал продуктовую сделку между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.07.2022
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МИД Китая поприветствовал продуктовую сделку между Россией и Украиной
МИД Китая поприветствовал продуктовую сделку между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.07.2022
МИД Китая поприветствовал продуктовую сделку между Россией и Украиной
Китай приветствует "продуктовую сделку" между Россией и Украиной, Пекин поддерживает позитивную роль ООН в этом процессе, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:06
2022-07-25T11:44
в мире
китай
чжао лицзянь
россия
украина
оон
мид кнр
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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай приветствует "продуктовую сделку" между Россией и Украиной, Пекин поддерживает позитивную роль ООН в этом процессе, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Китай приветствует соответствующее соглашение", - заявил дипломат. Он отметил, что Китай всегда придавал большое значение вопросу обеспечения международной продовольственной безопасности и поэтому включил продовольственную безопасность в число ключевых областей сотрудничества своей Глобальной инициативы развития, а также выдвинул инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, чтобы внести свой вклад в решение проблемы."Китай поддерживает позитивную роль ООН в достижении соглашения о поставках продовольствия. В нынешней ситуации международное сообщество должно приложить совместные конструктивные усилия для решения проблемы мировой продовольственной безопасности", - указал он. При этом, отвечая на вопрос о том, когда Китай ожидает начала поставок зерна, Чжао Лицзянь порекомендовал обратиться в соответствующие ведомства страны.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, китай, чжао лицзянь, россия, украина, оон, мид кнр
11:06 25.07.2022 (обновлено: 11:44 25.07.2022)
 
МИД Китая поприветствовал продуктовую сделку между Россией и Украиной

МИД Китая заявил о поддержке позитивной роли ООН в продуктовой сделке Москвы и Киева

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай приветствует "продуктовую сделку" между Россией и Украиной, Пекин поддерживает позитивную роль ООН в этом процессе, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай приветствует соответствующее соглашение", - заявил дипломат. Он отметил, что Китай всегда придавал большое значение вопросу обеспечения международной продовольственной безопасности и поэтому включил продовольственную безопасность в число ключевых областей сотрудничества своей Глобальной инициативы развития, а также выдвинул инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, чтобы внести свой вклад в решение проблемы.
"Китай поддерживает позитивную роль ООН в достижении соглашения о поставках продовольствия. В нынешней ситуации международное сообщество должно приложить совместные конструктивные усилия для решения проблемы мировой продовольственной безопасности", - указал он. При этом, отвечая на вопрос о том, когда Китай ожидает начала поставок зерна, Чжао Лицзянь порекомендовал обратиться в соответствующие ведомства страны.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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В миреКитайЧжао ЛицзяньРоссияУкраинаООНМИД КНР
 
 
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