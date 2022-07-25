https://ria.ru/20220725/remont-1804791203.html
Почти 40 медучреждений Подмосковья отремонтируют до конца сентября
Почти 40 медучреждений Подмосковья отремонтируют до конца сентября - РИА Новости, 25.07.2022
Почти 40 медучреждений Подмосковья отремонтируют до конца сентября
Почти 40 медицинских учреждений Московской области планируется отремонтировать до конца сентября, рассказал на заседании правительства региона министр... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:52
2022-07-25T14:52
2022-07-25T14:52
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Почти 40 медицинских учреждений Московской области планируется отремонтировать до конца сентября, рассказал на заседании правительства региона министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк."У нас по проведению текущего ремонта составлена дорожная карта, завершается контрактация. Работы завершим до конца сентября этого года", - сказал Сапанюк.Работы пройдут в 5 поликлиниках, 4 амбулаториях, 6 стационарах, 13 ФАП и 11 объектах скорой помощи.
https://ria.ru/20220715/dorogi-1802838306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)