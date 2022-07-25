https://ria.ru/20220725/remont-1804791203.html

Почти 40 медучреждений Подмосковья отремонтируют до конца сентября

Почти 40 медучреждений Подмосковья отремонтируют до конца сентября - РИА Новости, 25.07.2022

Почти 40 медучреждений Подмосковья отремонтируют до конца сентября

Почти 40 медицинских учреждений Московской области планируется отремонтировать до конца сентября, рассказал на заседании правительства региона министр... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:52

2022-07-25T14:52

2022-07-25T14:52

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Почти 40 медицинских учреждений Московской области планируется отремонтировать до конца сентября, рассказал на заседании правительства региона министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк."У нас по проведению текущего ремонта составлена дорожная карта, завершается контрактация. Работы завершим до конца сентября этого года", - сказал Сапанюк.Работы пройдут в 5 поликлиниках, 4 амбулаториях, 6 стационарах, 13 ФАП и 11 объектах скорой помощи.

https://ria.ru/20220715/dorogi-1802838306.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

общество, московская область (подмосковье)