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Почти 40 медучреждений Подмосковья отремонтируют до конца сентября - РИА Новости, 25.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220725/remont-1804791203.html
Почти 40 медучреждений Подмосковья отремонтируют до конца сентября
Почти 40 медучреждений Подмосковья отремонтируют до конца сентября - РИА Новости, 25.07.2022
Почти 40 медучреждений Подмосковья отремонтируют до конца сентября
Почти 40 медицинских учреждений Московской области планируется отремонтировать до конца сентября, рассказал на заседании правительства региона министр... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:52
2022-07-25T14:52
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Почти 40 медицинских учреждений Московской области планируется отремонтировать до конца сентября, рассказал на заседании правительства региона министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк."У нас по проведению текущего ремонта составлена дорожная карта, завершается контрактация. Работы завершим до конца сентября этого года", - сказал Сапанюк.Работы пройдут в 5 поликлиниках, 4 амбулаториях, 6 стационарах, 13 ФАП и 11 объектах скорой помощи.
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общество, московская область (подмосковье)
14:52 25.07.2022
 

Почти 40 медучреждений Подмосковья отремонтируют до конца сентября

© РИА Новости / Павел ЛьвовРабочие во время подготовки лечебного корпуса в больнице
Рабочие во время подготовки лечебного корпуса в больнице - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Почти 40 медицинских учреждений Московской области планируется отремонтировать до конца сентября, рассказал на заседании правительства региона министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
"У нас по проведению текущего ремонта составлена дорожная карта, завершается контрактация. Работы завершим до конца сентября этого года", - сказал Сапанюк.
Работы пройдут в 5 поликлиниках, 4 амбулаториях, 6 стационарах, 13 ФАП и 11 объектах скорой помощи.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 18:55Новости Подмосковья
Воробьев: план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен на 50%
 
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