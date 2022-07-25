https://ria.ru/20220725/remont-1804761481.html

В Оренбурге отремонтируют порядка 60 километров городских улиц

В Оренбурге отремонтируют порядка 60 километров городских улиц - РИА Новости, 25.07.2022

В Оренбурге отремонтируют порядка 60 километров городских улиц

В Оренбурге планируется отремонтировать дорожное покрытие на 52 улицах - это около 60 километров городских дорог, сообщил губернатор Оренбургской области Денис... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:01

2022-07-25T13:01

2022-07-25T13:01

оренбургская область

общество

оренбург

денис паслер

нацпроекты

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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Оренбурге планируется отремонтировать дорожное покрытие на 52 улицах - это около 60 километров городских дорог, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер."В этом году областному центру за счет средств бюджетов всех уровней выделена максимальная за всю историю города сумма - около 3 миллиардов рублей", - сказал Паслер, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.В конце прошлой недели, на рабочем совещании с участием представителей администрации Оренбурга обсуждались вопросы, связанные с реализацией дорожных проектов. Намеченный объем работ разделен на три этапа. В ходе первого запланировано отремонтировать 34 улицы, из них 22 в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", подрядчики уже приступили к работе.На втором этапе приведут в порядок 14 улиц, на третьем отремонтируют еще четыре улицы, работы завершатся в августе.Также по поручению губернатора на городских улицах, расположенных на въезде в областной центр, будет смонтировано освещение. Специалисты "Оренбургкоммунэлектросеть" уже приступили к работам.

https://ria.ru/20220715/orenburzhe-1802647452.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, оренбург, денис паслер, нацпроекты