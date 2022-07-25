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Воробьев: рекультивацию мусорных полигонов Подмосковья завершат в 2024 году - РИА Новости, 25.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220725/rekultivatsiya-1804756992.html
Воробьев: рекультивацию мусорных полигонов Подмосковья завершат в 2024 году
Воробьев: рекультивацию мусорных полигонов Подмосковья завершат в 2024 году - РИА Новости, 25.07.2022
Воробьев: рекультивацию мусорных полигонов Подмосковья завершат в 2024 году
Рекультивация всех мусорных полигонов в Московской области должна завершиться через два года, сообщил на заседании правительства губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:57
2022-07-25T12:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
жкх
андрей воробьев
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Рекультивация всех мусорных полигонов в Московской области должна завершиться через два года, сообщил на заседании правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Ранее в Подмосковье было закрыто 39 мусорных полигонов, на которых в настоящее время идет или завершен процесс рекультвации."Мы ведем большую работу по модернизации очистных сооружений и по рекультивации полигонов, которую я надеюсь через два года мы закончим и приведем к самым высоким экологическим стандартам", - сказал Воробьев.
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московская область (подмосковье), общество, жкх, андрей воробьев
12:57 25.07.2022
 

Воробьев: рекультивацию мусорных полигонов Подмосковья завершат в 2024 году

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Рекультивация всех мусорных полигонов в Московской области должна завершиться через два года, сообщил на заседании правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Ранее в Подмосковье было закрыто 39 мусорных полигонов, на которых в настоящее время идет или завершен процесс рекультвации.
"Мы ведем большую работу по модернизации очистных сооружений и по рекультивации полигонов, которую я надеюсь через два года мы закончим и приведем к самым высоким экологическим стандартам", - сказал Воробьев.
Экскаватор на стройке - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 20:00Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоЖКХАндрей Воробьев
 
 
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