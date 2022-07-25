https://ria.ru/20220725/rekultivatsiya-1804756992.html
Воробьев: рекультивацию мусорных полигонов Подмосковья завершат в 2024 году
Воробьев: рекультивацию мусорных полигонов Подмосковья завершат в 2024 году - РИА Новости, 25.07.2022
Воробьев: рекультивацию мусорных полигонов Подмосковья завершат в 2024 году
Рекультивация всех мусорных полигонов в Московской области должна завершиться через два года, сообщил на заседании правительства губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:57
2022-07-25T12:57
2022-07-25T12:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
жкх
андрей воробьев
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Рекультивация всех мусорных полигонов в Московской области должна завершиться через два года, сообщил на заседании правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Ранее в Подмосковье было закрыто 39 мусорных полигонов, на которых в настоящее время идет или завершен процесс рекультвации."Мы ведем большую работу по модернизации очистных сооружений и по рекультивации полигонов, которую я надеюсь через два года мы закончим и приведем к самым высоким экологическим стандартам", - сказал Воробьев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, жкх, андрей воробьев