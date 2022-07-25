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Перспективы развития промышленности на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022

Перспективы развития промышленности на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 25.07.2022

Перспективы развития промышленности на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022

В рамках подготовки к отраслевой сессии VII Восточного экономического форума состоялся круглый стол, посвященный развитию промышленности ДФО. Организаторами... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:05

2022-07-25T15:05

2022-07-25T15:05

пресс-релизы

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МОСКВА, 25 июл – Фонд Росконгресс. В рамках подготовки к отраслевой сессии VII Восточного экономического форума состоялся круглый стол, посвященный развитию промышленности ДФО. Организаторами выступили Минвостокразвития России и государственный институт развития – Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). ВЭФ-2022 состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Оператором форума выступает Фонд Росконгресс.Председатель круглого стола, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраковотметил, что основные отрасли экономики Дальнего Востока (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспорт и логистика) формируют 43% валового регионального продукта."На Дальнем Востоке в настоящее время с государственной поддержкой реализуются более 2,7 тыс. проектов. Общий объем инвестиций – 6,6 трлн рублей, из них 2,5 трлн фактически вложены. И в условиях беспрецедентных санкций важно отметить, что инвесторы продолжают работу и не отказываются от реализации заявленных проектов. Но они сталкиваются с рисками, вызванными отказом компаний из недружественных стран поставлять оборудование и комплектующие, необходимые для реализации проектов, а также от его монтажа и обслуживания. Необходимо сформировать условия для производства необходимого оборудования и комплектующих на территории Российской Федерации, в том числе в рамках совместных предприятий с компаниями-владельцами технологий и ноу-хау из дружественных стран. Уверен, что мы можем обеспечить технологический суверенитет Российской Федерации, обеспечить технологиями наши традиционные и безусловно новые отрасли экономики", – сообщил Анатолий Бобраков, добавив, что по результатам встречи будут сформированы решения для интеграции в сессии Восточного экономического форума.Приглашая участников к дискуссии, модератор круглого стола, заместитель генерального директора по экономическому развитию КРДВ Дарья Кирьянова отметила: "Происходящее сейчас в России воспринимается, с одной стороны, как стресс, с другой стороны – как возможности. Перед отечественной промышленностью стоит сложная задача локализации производства на территории страны. Необходимо понять, что нужно "переизобрести" заново, а что можно "переиспользовать", изменив логистические цепочки. Поэтому в рамках нашей встречи мы хотели бы собрать основные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются промышленные компании, и сформировать пакет предложений и необходимых изменений в государственной политике для дальнейшей интеграции в наши сессии на ВЭФ".Директор Восточного центра государственного планирования (ФАНУ "Востокгосплан") Михаил Кузнецов охарактеризовал текущую ситуацию в промышленных отраслях Дальнего Востока и Арктики: "С 2017 по 2021 годы темпы роста обрабатывающей промышленности на Дальнем Востоке опережали среднероссийскую динамику. Лидировали металлургия, транспортное машиностроение, химическая промышленность. В 2022-ом в условиях усиления санкционного давления многие российские предприятия столкнулись с нехваткой комплектующих, химических компонентов и нарушением поставок готовой продукции. При этом ДФО обладает потенциалом незадействованных природных ресурсов, роста транспортного машиностроения и транзита грузов. Это может стать базой для развития импортозамещения в стране. Однако продуктовая трансформация предприятий требует доступного финансирования, а также времени для технического перевооружения и подготовки кадров".Наиболее перспективными, по мнению руководителя "Востокгосплан", являются предприятия химической и машиностроительной отрасли – это тот потенциал, который может помочь преодолеть проблему импортозамещения. По прогнозам института развития, промышленное производство на Дальнем Востоке будет расти темпами, опережающими среднероссийские, и к 2025 году этот показатель может превысить 15%.Генеральный директор ООО "Завод металлэнерго" Александр Диденко, врио генерального директора ПАО "Русолово" Николай Радько и директор по проектированию АО "Быстринская горнорудная компания" Александр Патлач также поделились мнением о том, что нужно улучшить, чтобы усилить меры поддержки производственных предприятий на Дальнем Востоке. Спикеры отметили важность создания на Дальнем Востоке оловянного кластера и включения его в список приоритетных отраслей; пересмотра в рамках ТОР сроков перевода земель из одной категории в другую для реализации промышленных проектов.К примеру, Быстринская горная компания (недропользователь и оператор проекта "Кумроч") планирует к 2026 году "с нуля" создать в Камчатском крае современный высокотехнологичный горно-обогатительный комбинат для добычи золота. Проект стоимостью 20 млрд рублей будет реализован в статусе резидента ТОР."Таких разнообразных и эффективных мер поддержки инвесторов, как на Дальнем Востоке, нет нигде в России. Это очень важно при реализации проекта", – считает Александр Патлач.В настоящее время компания готовит соответствующую документацию и рассчитывает в конце года приступить к опережающему развитию м/р Кумроч. Необходимая техника и оборудование в количестве более 50 единиц уже приобретена, инвестор сделал ставку на российских производителей, по отдельным позициям закуплена китайская техника.Генеральный директор ООО "Завод металлэнерго" Александр Диденко коснулся программ льготного лизинга и "Промышленная ипотека", запуск которой совместно готовят Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития при участии глав ряда регионов: "Ждем, так как есть и мощности, и ресурсы, которые хотелось бы приобрести, но оборотных средств не хватает. Поэтому хотелось бы получить дополнительные меры поддержки, чтобы минимально снизились регламентные сроки на рассмотрение заявок".Более подробную информацию о своевременной и востребованной мере поддержки для предпринимателей, которые хотят оперативно организовать производственный бизнес, сообщил начальник отдела мониторинга и координации развития региональной промышленной инфраструктуры департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Николай Еланцев.Заместитель генерального директора ООО "Байкалинжиниринг" Максим Никифоров поделился особенностями локализации производства двигателей и воздушных винтов на ТОР "Комсомольск" и поднял вопрос госзаказа.Вопросы финансирования и получения банковских гарантий затронули и другие выступающие. Так, генеральный директор ПАО "НСРЗ" Александр Корнейчук предложил рассмотреть возможность установления 0% НДС для судостроения. Президент Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия, генеральный директор АО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" Владимир Лучниковотметил важность субсидирования процентной ставки и финансовых мер поддержки, предложив рассмотреть возможность создания гарантийного фонда дальневосточных промышленных предприятий. Компания реанимирует в Бурятии инновационный кластер, включая все промышленные предприятия региона, и ориентируется на выпуск импортозамещающих товаров в сфере медицины, авиации, производства приборов и ж/д составов.Выступление генерального директора НКО "Ассоциация импортозамещающих предприятий" Сергея Ярутина было посвящено возможным направлениям импортозамещения и путям параллельного импорта.В завершение дискуссии директор департамента международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Денис Невзоров проинформировал о существующих механизмах поддержки предприятий и тех, которые находятся в стадии разработки. Так, наиболее интересным для реализации проектов промышленности спикер назвал режим территорий опережающего развития. В числе успешных примеров были названы проекты компаний "Судостроительный комплекс "Звезда" и "Арника" в Приморском крае, "Сибур", а также газоперерабатывающий и газохмический заводы в Амурской области. Готовится к реализации проект производства самолетов "Байкал" в Республике Бурятия. Создаются промышленные и технопарки в Хабаровске, Приморском крае, в Якутии и в Чукотском АО."Инвесторам в рамках ТОР предоставляются налоговые, инфраструктурные, земельные и строительные преференции. Причем данный режим позволяет принимать разные механизмы господдержки не только по линии Минвостокразвития, но также и Минпромторга, Минстроя, Минэкономразвития. С мая 2022 года Минвостокразвития запущены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение льготных кредитов. Дополнительно были приняты антикризисные меры для пополнения оборотных средств. Размер субсидии равен половине ключевой ставки банка России +2 % годовых. По субсидированной ставке выделено 8 млрд рублей в ДФО и 1,4 млрд рублей в Арктике. Получены и рассмотрены банками заявки на сумму 6 млрд рублей для реализации 12 проектов с единственным требованием к заемщику – регистрация проекта на территории ДФО и Арктики. Кроме того, 124 предприятия включены в перечень системообразующих предприятий, в том числе в сфере авиа и судостроения. Параллельно, с этого года действует механизм фонда развития промышленности. Если раньше фиксирование отрасли из бюджета регионов было 30 на 70, то сейчас 10 на 90", – прокомментировал Денис Невзоров.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы