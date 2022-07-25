https://ria.ru/20220725/razvedka-1804717710.html

У ГУР изъяли деньги, которые хотели заплатить за угон российского самолета

У ГУР изъяли деньги, которые хотели заплатить за угон российского самолета - РИА Новости, 25.07.2022

У ГУР изъяли деньги, которые хотели заплатить за угон российского самолета

Изъятые отечественной контрразведкой деньги, которыми украинская разведка соблазняла российского летчика на угон боевого самолета, пойдут на восстановление... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:25

2022-07-25T10:25

2022-07-25T10:25

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

луганск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

нато

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Изъятые отечественной контрразведкой деньги, которыми украинская разведка соблазняла российского летчика на угон боевого самолета, пойдут на восстановление Донецка и Луганска, сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ РФ.ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. При этом российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.В сюжете телеканала показаны 4 тысячи долларов, изъятые оперативниками ФСБ у работавшего на украинскую военную разведку курьера. Эти деньги предназначались для российского летчика, якобы согласившегося на угон, а на самом деле помогавшего контрразведке сорвать операцию."Деньги изъяты. Они теперь пойдут на восстановление Донецка и Луганска, говорят в ФСБ", - отмечается в сюжете.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html

https://ria.ru/20220725/fsb-1804699798.html

донецк (днр)

луганск

россия

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Дарья Буймова

донецк (днр), луганск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, нато, общество