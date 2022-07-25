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Российский военный летчик рассказал, что предлагала украинская разведка - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/razvedka-1804713879.html
Российский военный летчик рассказал, что предлагала украинская разведка
Российский военный летчик рассказал, что предлагала украинская разведка - РИА Новости, 25.07.2022
Российский военный летчик рассказал, что предлагала украинская разведка
Российский военный летчик, помогший ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов, рассказал, как ему предложили совершить предательство и что обещали за это. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:56
2022-07-25T09:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
министерство обороны украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский военный летчик, помогший ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов, рассказал, как ему предложили совершить предательство и что обещали за это.ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. При этом российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов."На меня вышел человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины", - рассказал летчик в эфире телеканала "Россия 24"."Изначально информацию, полученную от неизвестного мне лица, воспринял как шутку, естественно. Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями, по их мнению, я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации, а также мотивировать летный состав на предательство Родины", - добавил летчик.По его словам, украинская разведка предлагала паспорта европейских государств, обещала безбедную жизнь за границей."Но мы все прекрасно понимаем, что это невозможно. И среди них друзей у нас точно нет", - подчеркнул летчик.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html
https://ria.ru/20220725/operatsiya-1804705901.html
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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны украины
09:56 25.07.2022
 
Российский военный летчик рассказал, что предлагала украинская разведка

Российский военный летчик рассказал, что предлагала украинская разведка за предательство

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский военный летчик, помогший ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов, рассказал, как ему предложили совершить предательство и что обещали за это.
ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. При этом российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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Вчера, 09:10Специальная военная операция на Украине
Украинская разведка обещала заплатить российскому летчику за угон самолета
"На меня вышел человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины", - рассказал летчик в эфире телеканала "Россия 24".
"Изначально информацию, полученную от неизвестного мне лица, воспринял как шутку, естественно. Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями, по их мнению, я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации, а также мотивировать летный состав на предательство Родины", - добавил летчик.
По его словам, украинская разведка предлагала паспорта европейских государств, обещала безбедную жизнь за границей.
"Но мы все прекрасно понимаем, что это невозможно. И среди них друзей у нас точно нет", - подчеркнул летчик.
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОМинистерство обороны Украины
 
 
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