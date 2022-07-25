https://ria.ru/20220725/razvedka-1804713879.html

Российский военный летчик рассказал, что предлагала украинская разведка

Российский военный летчик рассказал, что предлагала украинская разведка - РИА Новости, 25.07.2022

Российский военный летчик рассказал, что предлагала украинская разведка

Российский военный летчик, помогший ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов, рассказал, как ему предложили совершить предательство и что обещали за это. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:56

2022-07-25T09:56

2022-07-25T09:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

министерство обороны украины

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский военный летчик, помогший ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов, рассказал, как ему предложили совершить предательство и что обещали за это.ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. При этом российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов."На меня вышел человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины", - рассказал летчик в эфире телеканала "Россия 24"."Изначально информацию, полученную от неизвестного мне лица, воспринял как шутку, естественно. Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями, по их мнению, я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации, а также мотивировать летный состав на предательство Родины", - добавил летчик.По его словам, украинская разведка предлагала паспорта европейских государств, обещала безбедную жизнь за границей."Но мы все прекрасно понимаем, что это невозможно. И среди них друзей у нас точно нет", - подчеркнул летчик.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html

https://ria.ru/20220725/operatsiya-1804705901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны украины