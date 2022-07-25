https://ria.ru/20220725/raskhody-1804790939.html

В Госдуме уточнили механизм отчетности о расходах для директоров школ

В Госдуме уточнили механизм отчетности о расходах для директоров школ - РИА Новости, 25.07.2022

В Госдуме уточнили механизм отчетности о расходах для директоров школ

Новые поправки, разработанные Минтрудом РФ в рамках регулирования антикоррупционного законодательства, коснутся тех, кто уже сдает декларации о доходах,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:47

2022-07-25T14:47

2022-07-25T15:01

россия

госдума рф

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новые поправки, разработанные Минтрудом РФ в рамках регулирования антикоррупционного законодательства, коснутся тех, кто уже сдает декларации о доходах, ведомство предлагает расширить категорию лиц, которые будут дополнительно сдавать отчет, если расходы превысят доходы за три года, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минтруд РФ разработал антикоррупционные поправки в законодательство, согласно которым, руководителей российских государственных и муниципальных учреждений, к которым, в частности, относятся директора школ, могут обязать декларировать свои траты, а чиновников отчитываться о платежах по кредитам."Минтруд предложил для тех, кто сдает декларации сейчас, добавить еще обязательство подавать информацию о расходах, если они превышают доход за три последние года", - отметил он.Такой механизм уже предусмотрен для некоторых чиновников, а также, например, для депутатов Госдумы, которые при превышении расходов над доходами за три года должны объяснять происхождение средств.Политик уточил, что сдавать отчет не потребуется, если, соответственно, расходы не превысили доходы за три года. В связи с этим мера может оказаться не актуальной для директоров сельских школ или детсадов, где у чиновников не такие высокие зарплаты.Парламентарий отметил, что поддерживает концепцию в рамках борьбы с коррупцией "всеми способами", однако добавил, что категорию тех граждан, которые должны будут сдавать дополнительный отчет, можно будет уточнить."В целом поддерживаю, считаю, что надо очень внимательно подойти к вопросу определения той категории, кому это законом необходимо предусмотреть", - добавил он.Надо будет посмотреть в каком виде законопроект поступит в Госдуму, какие будут поправки ко второму чтению, резюмировал депутат.

https://ria.ru/20220724/turizm-1804586125.html

https://sn.ria.ru/20220722/uchitel_goda-1804191846.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)