https://ria.ru/20220725/pvo-1804747488.html
Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников
Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 25.07.2022
Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:17
2022-07-25T12:17
2022-07-25T12:21
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка, Бражковка, Малая Камышеваха Харьковской области и Харцызск Донецкой Народной Республики", - сказал он.Кроме того, росийская ПВО перехватила шесть снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР и ЛНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
12:17 25.07.2022 (обновлено: 12:21 25.07.2022)
Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников
Минобороны: ПВО сбили шесть украинских беспилотников и столько же снарядов "Урагана"