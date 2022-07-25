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Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/pvo-1804747488.html
Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников
Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 25.07.2022
Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:17
2022-07-25T12:21
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка, Бражковка, Малая Камышеваха Харьковской области и Харцызск Донецкой Народной Республики", - сказал он.Кроме того, росийская ПВО перехватила шесть снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР и ЛНР.
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украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
12:17 25.07.2022 (обновлено: 12:21 25.07.2022)
 
Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников

Минобороны: ПВО сбили шесть украинских беспилотников и столько же снарядов "Урагана"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка, Бражковка, Малая Камышеваха Харьковской области и Харцызск Донецкой Народной Республики", - сказал он.
Кроме того, росийская ПВО перехватила шесть снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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