https://ria.ru/20220725/pvo-1804747488.html

Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников

Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 25.07.2022

Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:17

2022-07-25T12:17

2022-07-25T12:21

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка, Бражковка, Малая Камышеваха Харьковской области и Харцызск Донецкой Народной Республики", - сказал он.Кроме того, росийская ПВО перехватила шесть снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220719/bayraktar-1803403242.html

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Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр