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Названы семь правил путешествий в жаркую погоду - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
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Названы семь правил путешествий в жаркую погоду
Названы семь правил путешествий в жаркую погоду - РИА Новости, 25.07.2022
Названы семь правил путешествий в жаркую погоду
Названы правила, которые необходимо соблюдать, путешествуя в жаркую погоду, сообщает Mirror. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T03:10
2022-07-25T03:23
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Названы правила, которые необходимо соблюдать, путешествуя в жаркую погоду, сообщает Mirror.Пейте как можно больше воды и регулярно мойте руки и лицо, чтобы нейтрализовать неприятные ощущения. Алкоголь и кофе в такие периоды — табу: они могут вызвать обезвоживание.Носите одежду из хлопка. Синтетические ткани хуже защищают от солнца.Не отказывайтесь от соленой пищи. Она будет препятствовать потере влаги.Панамка обязательна! Хотя подойдет любой головной убор. Задача — защититься от перегрева.Чтобы снизить температуру тела, брызгайте воду на лицо и запястья, обмотайте шею влажным платком — так жара переносится легче.Тщательно планируйте время поездки. Лучше оказаться на улице утром или вечером, нежели в середине дня. И выбирайте защищенную от солнца сторону улицы.В помещении пользуйтесь кондиционером, а окна завесьте светлой тканью, чтобы пространство днем меньше нагревалось.
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туризм, куда поехать в выходные, новости - туризм, туристы
03:10 25.07.2022 (обновлено: 03:23 25.07.2022)
 
Названы семь правил путешествий в жаркую погоду

В жару эксперты советуют туристам пить больше воды и носить одежду из натуральных тканей

© Depositphotos / AllaSerebrinaДевушки возле бассейна
Девушки возле бассейна - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Названы правила, которые необходимо соблюдать, путешествуя в жаркую погоду, сообщает Mirror.
Пейте как можно больше воды и регулярно мойте руки и лицо, чтобы нейтрализовать неприятные ощущения. Алкоголь и кофе в такие периоды — табу: они могут вызвать обезвоживание.
Носите одежду из хлопка. Синтетические ткани хуже защищают от солнца.
Не отказывайтесь от соленой пищи. Она будет препятствовать потере влаги.
Панамка обязательна! Хотя подойдет любой головной убор. Задача — защититься от перегрева.
Чтобы снизить температуру тела, брызгайте воду на лицо и запястья, обмотайте шею влажным платком — так жара переносится легче.
Тщательно планируйте время поездки. Лучше оказаться на улице утром или вечером, нежели в середине дня. И выбирайте защищенную от солнца сторону улицы.
В помещении пользуйтесь кондиционером, а окна завесьте светлой тканью, чтобы пространство днем меньше нагревалось.
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