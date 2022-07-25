https://ria.ru/20220725/puteshestviya-1804322349.html

Названы семь правил путешествий в жаркую погоду

Названы семь правил путешествий в жаркую погоду - РИА Новости, 25.07.2022

Названы семь правил путешествий в жаркую погоду

Названы правила, которые необходимо соблюдать, путешествуя в жаркую погоду, сообщает Mirror. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T03:10

2022-07-25T03:10

2022-07-25T03:23

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Названы правила, которые необходимо соблюдать, путешествуя в жаркую погоду, сообщает Mirror.Пейте как можно больше воды и регулярно мойте руки и лицо, чтобы нейтрализовать неприятные ощущения. Алкоголь и кофе в такие периоды — табу: они могут вызвать обезвоживание.Носите одежду из хлопка. Синтетические ткани хуже защищают от солнца.Не отказывайтесь от соленой пищи. Она будет препятствовать потере влаги.Панамка обязательна! Хотя подойдет любой головной убор. Задача — защититься от перегрева.Чтобы снизить температуру тела, брызгайте воду на лицо и запястья, обмотайте шею влажным платком — так жара переносится легче.Тщательно планируйте время поездки. Лучше оказаться на улице утром или вечером, нежели в середине дня. И выбирайте защищенную от солнца сторону улицы.В помещении пользуйтесь кондиционером, а окна завесьте светлой тканью, чтобы пространство днем меньше нагревалось.

https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803666464.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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