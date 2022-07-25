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Минобороны призвало ООН не допустить провокацию Киева в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022
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https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804815831.html
Минобороны призвало ООН не допустить провокацию Киева в Славянске
Минобороны призвало ООН не допустить провокацию Киева в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022
Минобороны призвало ООН не допустить провокацию Киева в Славянске
Минобороны РФ призвало ООН, Международный Комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) повлиять на киевский режим для... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:06
2022-07-25T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
славянский район
служба безопасности украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
украина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минобороны РФ призвало ООН, Международный Комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) повлиять на киевский режим для предотвращения планирующейся провокации в Славянске с использованием гексана, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом гексаном общим объемом более 120 тонн."Призываем Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) немедленно оказать влияние на украинские власти и принять действенные меры, направленные на предотвращение этой провокации", - сказал Мизинцев.Как заявил генерал, гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз. При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями. При этом по причине того, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды плюс 23-38ºС (с последующим интенсивным горением и большим выделением тепла), взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в настоящее время установилась в Славянском районе.Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления – обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи."В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов", - заявил Мизинцев.
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в мире, славянск, славянский район, служба безопасности украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина, вооруженные силы украины, оон, международный комитет красного креста (мккк), организация по запрещению химического оружия
16:06 25.07.2022
 
Минобороны призвало ООН не допустить провокацию Киева в Славянске

Минобороны призвало ООН, МККК и ОЗХО повлиять на Киев во избежание провокации с гексаном

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минобороны РФ призвало ООН, Международный Комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) повлиять на киевский режим для предотвращения планирующейся провокации в Славянске с использованием гексана, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом гексаном общим объемом более 120 тонн.
Славянск - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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В Минобороны оценили число возможных жертв химпровокации Киева в Славянске
"Призываем Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) немедленно оказать влияние на украинские власти и принять действенные меры, направленные на предотвращение этой провокации", - сказал Мизинцев.
Как заявил генерал, гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз. При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями. При этом по причине того, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды плюс 23-38ºС (с последующим интенсивным горением и большим выделением тепла), взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в настоящее время установилась в Славянском районе.
Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления – обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи.
"В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов", - заявил Мизинцев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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В Минобороны назвали цель планируемой Киевом провокации в Славянске
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскСлавянский районСлужба безопасности УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФУкраинаВооруженные силы УкраиныООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Организация по запрещению химического оружия
 
 
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