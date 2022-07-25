https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804815831.html

Минобороны призвало ООН не допустить провокацию Киева в Славянске

Минобороны призвало ООН не допустить провокацию Киева в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022

Минобороны призвало ООН не допустить провокацию Киева в Славянске

Минобороны РФ призвало ООН, Международный Комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) повлиять на киевский режим для... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:06

2022-07-25T16:06

2022-07-25T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

славянский район

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михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

украина

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минобороны РФ призвало ООН, Международный Комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) повлиять на киевский режим для предотвращения планирующейся провокации в Славянске с использованием гексана, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом гексаном общим объемом более 120 тонн."Призываем Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) немедленно оказать влияние на украинские власти и принять действенные меры, направленные на предотвращение этой провокации", - сказал Мизинцев.Как заявил генерал, гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз. При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями. При этом по причине того, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды плюс 23-38ºС (с последующим интенсивным горением и большим выделением тепла), взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в настоящее время установилась в Славянском районе.Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления – обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи."В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов", - заявил Мизинцев.

https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804805643.html

https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804802772.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, славянск, славянский район, служба безопасности украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина, вооруженные силы украины, оон, международный комитет красного креста (мккк), организация по запрещению химического оружия