Минобороны призвало ООН не допустить провокацию Киева в Славянске
Минобороны призвало ООН, МККК и ОЗХО повлиять на Киев во избежание провокации с гексаном
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минобороны РФ призвало ООН, Международный Комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) повлиять на киевский режим для предотвращения планирующейся провокации в Славянске с использованием гексана, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом гексаном общим объемом более 120 тонн.
"Призываем Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) немедленно оказать влияние на украинские власти и принять действенные меры, направленные на предотвращение этой провокации", - сказал Мизинцев.
Как заявил генерал, гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз. При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями. При этом по причине того, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды плюс 23-38ºС (с последующим интенсивным горением и большим выделением тепла), взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в настоящее время установилась в Славянском районе.
Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления – обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи.
"В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов", - заявил Мизинцев.