https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804805418.html

Минобороны рекомендовало принять меры защиты от химпровокации в Славянске

Минобороны рекомендовало принять меры защиты от химпровокации в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022

Минобороны рекомендовало принять меры защиты от химпровокации в Славянске

МО РФ рекомендует жителям Славянска и близлежащих городов принять меры защиты от химпровокации Киева, который планирует взорвать 120 тонн гексана, сообщил в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:31

2022-07-25T15:31

2022-07-25T15:38

специальная военная операция на украине

славянск

киев

национальный центр управления обороной рф

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украина

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. МО РФ рекомендует жителям Славянска и близлежащих городов принять меры защиты от химпровокации Киева, который планирует взорвать 120 тонн гексана, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам начальника НЦУО, Киев подготовил провокацию в Славянске с гексаном - на масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с веществом, объемом более 120 тонн. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащие населенные пункты.Генерал уточнил, что гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями.При том, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды плюс 23-38ºС, взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в настоящее время установилась в Славянском районе.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804768280.html

славянск

киев

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славянск, киев, национальный центр управления обороной рф, служба безопасности украины, украина, донбасс, вооруженные силы украины