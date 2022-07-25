https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804805418.html
Минобороны рекомендовало принять меры защиты от химпровокации в Славянске
Минобороны рекомендовало принять меры защиты от химпровокации в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022
Минобороны рекомендовало принять меры защиты от химпровокации в Славянске
МО РФ рекомендует жителям Славянска и близлежащих городов принять меры защиты от химпровокации Киева, который планирует взорвать 120 тонн гексана, сообщил в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:31
2022-07-25T15:31
2022-07-25T15:38
специальная военная операция на украине
славянск
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. МО РФ рекомендует жителям Славянска и близлежащих городов принять меры защиты от химпровокации Киева, который планирует взорвать 120 тонн гексана, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам начальника НЦУО, Киев подготовил провокацию в Славянске с гексаном - на масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с веществом, объемом более 120 тонн. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащие населенные пункты.Генерал уточнил, что гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями.При том, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды плюс 23-38ºС, взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в настоящее время установилась в Славянском районе.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804768280.html
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славянск, киев, национальный центр управления обороной рф, служба безопасности украины, украина, донбасс, вооруженные силы украины
15:31 25.07.2022 (обновлено: 15:38 25.07.2022)
Минобороны рекомендовало принять меры защиты от химпровокации в Славянске
Минобороны рекомендовало жителям Славянска принять меры защиты от химпровокации Киева
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. МО РФ рекомендует жителям Славянска и близлежащих городов принять меры защиты от химпровокации Киева, который планирует взорвать 120 тонн гексана, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По словам начальника НЦУО
, Киев
подготовил провокацию в Славянске
с гексаном - на масложировом комбинате сотрудники СБУ
в ближайшие дни планируют взорвать емкости с веществом, объемом более 120 тонн. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащие населенные пункты.
"Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления – обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи. Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты", - сказал Мизинцев.
Генерал уточнил, что гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.
При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями.
При том, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды плюс 23-38ºС, взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в настоящее время установилась в Славянском районе
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