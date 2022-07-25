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Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022
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https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804796777.html
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн, заявил начальник... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:08
2022-07-25T15:47
специальная военная операция на украине
славянск
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, после взрыва может образоваться токсичное облако, которое распространится более чем на десять километров и накроет все жилые районы города и близлежащих сел. В результате погибнут десятки тысяч мирных граждан и бойцов ВСУ.Генерал-полковник уточнил, что гексан — мощный нейротоксин и канцероген. Он оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.При длительном контакте с парами гексана у человека возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями.Притом что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды в плюс 23-38 градусов, взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая сейчас установилась в Славянском районе.Также он добавил, что цель запланированной Киевом провокации — обвинить российских военных и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в СМИ. Минобороны призвало ООН, Международный комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) повлиять на украинское руководство для предотвращения катастрофы.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220722/vsu-1804415000.html
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славянск, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, киев, владимир путин, в мире, славянский район, оон, организация по запрещению химического оружия
15:08 25.07.2022 (обновлено: 15:47 25.07.2022)
 
Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске

Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации с гексаном в Славянске

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРСлавянск
Славянск - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Славянск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Минобороны России предупреждает жителей Славянска о том, что киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном — общим объемом более 120 тонн", — сообщил он.

По его словам, после взрыва может образоваться токсичное облако, которое распространится более чем на десять километров и накроет все жилые районы города и близлежащих сел. В результате погибнут десятки тысяч мирных граждан и бойцов ВСУ.
Генерал-полковник уточнил, что гексан — мощный нейротоксин и канцероген. Он оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.
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При длительном контакте с парами гексана у человека возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями.
Притом что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды в плюс 23-38 градусов, взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая сейчас установилась в Славянском районе.

"Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления — обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи. Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты", — подчеркнул Мизинцев.

Также он добавил, что цель запланированной Киевом провокации — обвинить российских военных и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в СМИ. Минобороны призвало ООН, Международный комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) повлиять на украинское руководство для предотвращения катастрофы.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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