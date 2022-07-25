https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804796777.html

Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске

Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022

Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске

Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн, заявил начальник... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:08

2022-07-25T15:08

2022-07-25T15:47

специальная военная операция на украине

славянск

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, после взрыва может образоваться токсичное облако, которое распространится более чем на десять километров и накроет все жилые районы города и близлежащих сел. В результате погибнут десятки тысяч мирных граждан и бойцов ВСУ.Генерал-полковник уточнил, что гексан — мощный нейротоксин и канцероген. Он оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.При длительном контакте с парами гексана у человека возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями.Притом что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды в плюс 23-38 градусов, взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая сейчас установилась в Славянском районе.Также он добавил, что цель запланированной Киевом провокации — обвинить российских военных и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в СМИ. Минобороны призвало ООН, Международный комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) повлиять на украинское руководство для предотвращения катастрофы.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220722/vsu-1804415000.html

https://ria.ru/20220717/zapad-1803042987.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

славянск, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, киев, владимир путин, в мире, славянский район, оон, организация по запрещению химического оружия