https://ria.ru/20220725/proisshestvie-1804762726.html
В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку
В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку - РИА Новости, 25.07.2022
В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку
Крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковой автомобиль в Екатеринбурге, травмы получили четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональная... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:06
2022-07-25T13:06
2022-07-25T13:06
происшествия
авто
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковой автомобиль в Екатеринбурге, травмы получили четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, в понедельник при проезде моста на Объездной дороге в уральской столице груз выпал из фуры на ехавшую в попутном направлении Kia Optima."В результате ДТП пострадали четыре человека: две женщины и двое детей, 2008 и 2014 года рождения, которые были доставлены в больницу для обследования и оказания медицинской помощи", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220725/dtp-1804756309.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, екатеринбург
В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку
В Екатеринбурге из "КамАЗа" на легковушку выпал груз, пострадали четыре человека