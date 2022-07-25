https://ria.ru/20220725/proisshestvie-1804762726.html

В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку

В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку - РИА Новости, 25.07.2022

В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку

Крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковой автомобиль в Екатеринбурге, травмы получили четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональная... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:06

2022-07-25T13:06

2022-07-25T13:06

происшествия

авто

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковой автомобиль в Екатеринбурге, травмы получили четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, в понедельник при проезде моста на Объездной дороге в уральской столице груз выпал из фуры на ехавшую в попутном направлении Kia Optima."В результате ДТП пострадали четыре человека: две женщины и двое детей, 2008 и 2014 года рождения, которые были доставлены в больницу для обследования и оказания медицинской помощи", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220725/dtp-1804756309.html

екатеринбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, екатеринбург