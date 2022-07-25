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В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку - РИА Новости, 25.07.2022
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В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку
В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку - РИА Новости, 25.07.2022
В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку
Крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковой автомобиль в Екатеринбурге, травмы получили четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональная... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:06
2022-07-25T13:06
происшествия
авто
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковой автомобиль в Екатеринбурге, травмы получили четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, в понедельник при проезде моста на Объездной дороге в уральской столице груз выпал из фуры на ехавшую в попутном направлении Kia Optima."В результате ДТП пострадали четыре человека: две женщины и двое детей, 2008 и 2014 года рождения, которые были доставлены в больницу для обследования и оказания медицинской помощи", - говорится в релизе.
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происшествия, авто, екатеринбург
13:06 25.07.2022
 
В Екатеринбурге крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковушку

В Екатеринбурге из "КамАЗа" на легковушку выпал груз, пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Крупногабаритный груз выпал из "КамАЗа" на легковой автомобиль в Екатеринбурге, травмы получили четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, в понедельник при проезде моста на Объездной дороге в уральской столице груз выпал из фуры на ехавшую в попутном направлении Kia Optima.
"В результате ДТП пострадали четыре человека: две женщины и двое детей, 2008 и 2014 года рождения, которые были доставлены в больницу для обследования и оказания медицинской помощи", - говорится в релизе.
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