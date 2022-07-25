https://ria.ru/20220725/prilozhenie-1804821297.html

В Липецкой области запустили приложение "Туризм по Липецкой области"

В Липецкой области запустили приложение "Туризм по Липецкой области" - РИА Новости, 25.07.2022

В Липецкой области запустили приложение "Туризм по Липецкой области"

Мобильное приложение "Туризм по Липецкой области" запущено в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:22

2022-07-25T16:22

2022-07-25T16:22

липецкая область

липецкая область

технологии

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Мобильное приложение "Туризм по Липецкой области" запущено в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в сервисе собраны самые яркие туристические локации региона, есть возможность построить собственный маршрут и поделиться им с друзьями. Также можно узнать актуальные новости и туристические события региона, задать вопрос чат-боту. Главная особенность приложения – это персональные рекомендации на основе индивидуальных предпочтений. Сервис подбирает события и туры, которые наиболее интересны пользователю.Артамонов отметил, что на данный момент в приложении представлены более 20 туров и около 100 интересных объектов. Сервис будет обновляться и дополняться. Приложение работает на платформах iOS и Android и уже доступно для скачивания."На карте Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, которые будет интересно посетить каждому. С новыми удобными сервисами путешествие по региону будет ещё удобнее и приятнее", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220721/blagoustroystvo-1804047836.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, технологии, игорь артамонов