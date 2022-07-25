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Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.07.2022
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Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР
Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.07.2022
Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР
Непризнанная Приднестровская Молдавская республика не ведет работу по взаимному признанию с Донецкой и Луганской Народными Республиками, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:15
2022-07-25T18:15
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
приднестровская молдавская республика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика не ведет работу по взаимному признанию с Донецкой и Луганской Народными Республиками, сообщил журналистам министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев."Нет, у нас в этом направлении работа не ведется", - сказал глава МИД ПМР, отвечая на вопрос, ведет ли Приднестровье работу по сотрудничеству или взаимному признанию с ДНР и ЛНР.На сегодняшний день ЛНР и ДНР признаны РФ, КНДР, Сирией, а также Абхазией и Южной Осетией.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804140824.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
приднестровская молдавская республика
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, приднестровская молдавская республика, признание днр и лнр в россии
18:15 25.07.2022
 
Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР

МИД Приднестровья заявил, что не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР

CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика не ведет работу по взаимному признанию с Донецкой и Луганской Народными Республиками, сообщил журналистам министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
"Нет, у нас в этом направлении работа не ведется", - сказал глава МИД ПМР, отвечая на вопрос, ведет ли Приднестровье работу по сотрудничеству или взаимному признанию с ДНР и ЛНР.
На сегодняшний день ЛНР и ДНР признаны РФ, КНДР, Сирией, а также Абхазией и Южной Осетией.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 20:42
Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, заявил Лукашенко
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПриднестровская Молдавская РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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