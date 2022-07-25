https://ria.ru/20220725/pridnestrove-1804856917.html
Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР
Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.07.2022
Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР
Непризнанная Приднестровская Молдавская республика не ведет работу по взаимному признанию с Донецкой и Луганской Народными Республиками, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:15
2022-07-25T18:15
2022-07-25T18:15
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
приднестровская молдавская республика
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:71:1401:859_1920x0_80_0_0_39d8c4ac52dd6ee6520ff5ba88c71464.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика не ведет работу по взаимному признанию с Донецкой и Луганской Народными Республиками, сообщил журналистам министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев."Нет, у нас в этом направлении работа не ведется", - сказал глава МИД ПМР, отвечая на вопрос, ведет ли Приднестровье работу по сотрудничеству или взаимному признанию с ДНР и ЛНР.На сегодняшний день ЛНР и ДНР признаны РФ, КНДР, Сирией, а также Абхазией и Южной Осетией.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804140824.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_80:0:1320:930_1920x0_80_0_0_1ea76af1c4fc568f26c361ed32d4df42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, приднестровская молдавская республика, признание днр и лнр в россии
Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР
МИД Приднестровья заявил, что не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР