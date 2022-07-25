https://ria.ru/20220725/pridnestrove-1804856917.html

Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР

Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.07.2022

Приднестровье не ведет работу по взаимному признанию с ДНР и ЛНР

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика не ведет работу по взаимному признанию с Донецкой и Луганской Народными Республиками, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:15

2022-07-25T18:15

2022-07-25T18:15

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

приднестровская молдавская республика

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:71:1401:859_1920x0_80_0_0_39d8c4ac52dd6ee6520ff5ba88c71464.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика не ведет работу по взаимному признанию с Донецкой и Луганской Народными Республиками, сообщил журналистам министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев."Нет, у нас в этом направлении работа не ведется", - сказал глава МИД ПМР, отвечая на вопрос, ведет ли Приднестровье работу по сотрудничеству или взаимному признанию с ДНР и ЛНР.На сегодняшний день ЛНР и ДНР признаны РФ, КНДР, Сирией, а также Абхазией и Южной Осетией.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804140824.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, приднестровская молдавская республика, признание днр и лнр в россии