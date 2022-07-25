https://ria.ru/20220725/prestupniki-1804684866.html

Бастрыкин назвал число причастных к преступлениям на Украине

Бастрыкин назвал число причастных к преступлениям на Украине - РИА Новости, 25.07.2022

Бастрыкин назвал число причастных к преступлениям на Украине

Число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, превысило 400 человек, всего возбуждено более 1,3 тысячи уголовных дел, сообщил в интервью "Российской... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T00:17

2022-07-25T00:17

2022-07-25T00:25

специальная военная операция на украине

в мире

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

александр бастрыкин

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, превысило 400 человек, всего возбуждено более 1,3 тысячи уголовных дел, сообщил в интервью "Российской газете" председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Он добавил, что предварительное расследование уже выявило причастность более 220 лиц к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности. Среди этих людей, в частности, значатся, представители высшего командования вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений, обстреливавших мирное население."Девяноста двум командирам и их подчиненным предъявлены обвинения. Объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ", — продолжил глава СК.Бастрыкин также напомнил, что в Следственном комитете возбудили уголовные дела из-за разработки сотрудниками минздрава Украины оружия массового поражения, а также из-за участия наемников, среди которых граждане Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии.Он добавил, что еще пять дел возбуждено о посягательствах украинских националистов на жизнь российских военных, а также шесть уголовных дел из-за издевательств над российскими солдатами."Кроме того, возбуждено восемь уголовных дел о нападениях на российские посольства и дипломатических представителей в Нидерландах, Ирландии, Литве, Чехии, Польше, Румынии и на здание Россотрудничества во Франции. А также уголовное дело по факту захвата и удержания на территории Украины четырех сотрудников госкорпорации "Росатом", — заключил председатель Следственного комитета.

https://ria.ru/20220524/tribunal-1790486505.html

https://ria.ru/20220327/zaporozhe-1780354756.html

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в мире, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, александр бастрыкин