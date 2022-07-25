00:17 25.07.2022 (обновлено: 00:25 25.07.2022)
Бастрыкин назвал число причастных к преступлениям на Украине
Глава СК Бастрыкин: число причастных к преступлениям на Украине превысило 400 человек
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, превысило 400 человек, всего возбуждено более 1,3 тысячи уголовных дел, сообщил в интервью "Российской газете" председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований. Всего возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц", — подчеркнул Бастрыкин.
Он добавил, что предварительное расследование уже выявило причастность более 220 лиц к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности. Среди этих людей, в частности, значатся, представители высшего командования вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений, обстреливавших мирное население.
"Девяноста двум командирам и их подчиненным предъявлены обвинения. Объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ", — продолжил глава СК.
Бастрыкин также напомнил, что в Следственном комитете возбудили уголовные дела из-за разработки сотрудниками минздрава Украины оружия массового поражения, а также из-за участия наемников, среди которых граждане Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии.
Он добавил, что еще пять дел возбуждено о посягательствах украинских националистов на жизнь российских военных, а также шесть уголовных дел из-за издевательств над российскими солдатами.
"Кроме того, возбуждено восемь уголовных дел о нападениях на российские посольства и дипломатических представителей в Нидерландах, Ирландии, Литве, Чехии, Польше, Румынии и на здание Россотрудничества во Франции. А также уголовное дело по факту захвата и удержания на территории Украины четырех сотрудников госкорпорации "Росатом", — заключил председатель Следственного комитета.