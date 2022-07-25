В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров
В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров на площади свыше 600 гектаров
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара в Республике Якутия
Последствия лесного пожара в Республике Якутия. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 июл – РИА Новости. За сутки в Якутии ликвидировано семь очагов возгораний на площади свыше 600 гектаров, в борьбе со стихией участвуют более 500 человек, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Андрей Коноплев на брифинге оперативного штаба.
Сегодня в Якутии действует 60 лесных пожаров, что в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, и два пожара на землях иных категорий. Высокий IV класс пожароопасности леса в регионе сохраняется на востоке – в Алданском, Оймяконском, Нюрбинском районах, чрезвычайно высокий V класс - в Томпонском районе. Начата передислокация сил.
"За прошедшие сутки применялись четыре воздушных судна на тушение и 14 воздушных судов на авиапатрулирование. Всего на тушение лесных пожаров привлечены 561 человек и 26 единиц техники", - рассказал Коноплев.
По словам замминистра, за последние сутки на территории республики потушено семь лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 641,2 гектаров в Усть-Алданском, Таттинском, Кобяйском, Томпонском, Среднеколымском, Алданском, Усть-Майском районах. С начала пожароопасного режима в республике зарегистрировано 411 пожаров на землях лесного фонда на общей площади 211 415 гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1207 лесных пожаров на площади 2 миллиона 808 тысяч 151 гектаров.
В свою очередь, глава республики Айсен Николаев на планерном совещании в понедельник отметил, что, несмотря на значительно меньшее количество пожаров по сравнению с прошлым годом, в Якутии сохраняется высокая динамика новых возгораний. Так, только за прошлую неделю площадь пожаров увеличилась с 40 до 60 тысяч гектаров. Глава региона поручил оперштабу усилить работу с муниципалитетами по привлечению сил и средств для тушения.
Ранее вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время рабочего визита в республику напомнил, что предыдущий сезон в Якутии был непростым с точки зрения пожаров. Теперь, по его словам, благодаря принятым президентом РФ решениям удалось многократно уменьшить их площадь.
Хабаровский край и Якутия впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощённому порядку для борьбы с пожарами.
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