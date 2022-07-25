https://ria.ru/20220725/pozhar-1804691408.html

В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров

В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров - РИА Новости, 25.07.2022

В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров

За сутки в Якутии ликвидировано семь очагов возгораний на площади свыше 600 гектаров, в борьбе со стихией участвуют более 500 человек, сообщил заместитель... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T05:34

2022-07-25T05:34

2022-07-25T05:34

республика саха (якутия)

происшествия

томпонский район

нюрбинский район

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745456298_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_dfbdf950c4f5c88454a159ba6701b5a8.jpg

ЯКУТСК, 25 июл – РИА Новости. За сутки в Якутии ликвидировано семь очагов возгораний на площади свыше 600 гектаров, в борьбе со стихией участвуют более 500 человек, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Андрей Коноплев на брифинге оперативного штаба.Сегодня в Якутии действует 60 лесных пожаров, что в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, и два пожара на землях иных категорий. Высокий IV класс пожароопасности леса в регионе сохраняется на востоке – в Алданском, Оймяконском, Нюрбинском районах, чрезвычайно высокий V класс - в Томпонском районе. Начата передислокация сил.По словам замминистра, за последние сутки на территории республики потушено семь лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 641,2 гектаров в Усть-Алданском, Таттинском, Кобяйском, Томпонском, Среднеколымском, Алданском, Усть-Майском районах. С начала пожароопасного режима в республике зарегистрировано 411 пожаров на землях лесного фонда на общей площади 211 415 гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1207 лесных пожаров на площади 2 миллиона 808 тысяч 151 гектаров.В свою очередь, глава республики Айсен Николаев на планерном совещании в понедельник отметил, что, несмотря на значительно меньшее количество пожаров по сравнению с прошлым годом, в Якутии сохраняется высокая динамика новых возгораний. Так, только за прошлую неделю площадь пожаров увеличилась с 40 до 60 тысяч гектаров. Глава региона поручил оперштабу усилить работу с муниципалитетами по привлечению сил и средств для тушения.Ранее вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время рабочего визита в республику напомнил, что предыдущий сезон в Якутии был непростым с точки зрения пожаров. Теперь, по его словам, благодаря принятым президентом РФ решениям удалось многократно уменьшить их площадь.Хабаровский край и Якутия впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощённому порядку для борьбы с пожарами.

https://ria.ru/20220720/yakutiya-1803705622.html

https://ria.ru/20210831/pozhary-1748038496.html

томпонский район

нюрбинский район

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томпонский район, нюрбинский район, республика саха (якутия)