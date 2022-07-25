Рейтинг@Mail.ru
В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220725/pozhar-1804691408.html
В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров
В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров - РИА Новости, 25.07.2022
В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров
За сутки в Якутии ликвидировано семь очагов возгораний на площади свыше 600 гектаров, в борьбе со стихией участвуют более 500 человек, сообщил заместитель... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T05:34
2022-07-25T05:34
республика саха (якутия)
происшествия
томпонский район
нюрбинский район
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745456298_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_dfbdf950c4f5c88454a159ba6701b5a8.jpg
ЯКУТСК, 25 июл – РИА Новости. За сутки в Якутии ликвидировано семь очагов возгораний на площади свыше 600 гектаров, в борьбе со стихией участвуют более 500 человек, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Андрей Коноплев на брифинге оперативного штаба.Сегодня в Якутии действует 60 лесных пожаров, что в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, и два пожара на землях иных категорий. Высокий IV класс пожароопасности леса в регионе сохраняется на востоке – в Алданском, Оймяконском, Нюрбинском районах, чрезвычайно высокий V класс - в Томпонском районе. Начата передислокация сил.По словам замминистра, за последние сутки на территории республики потушено семь лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 641,2 гектаров в Усть-Алданском, Таттинском, Кобяйском, Томпонском, Среднеколымском, Алданском, Усть-Майском районах. С начала пожароопасного режима в республике зарегистрировано 411 пожаров на землях лесного фонда на общей площади 211 415 гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1207 лесных пожаров на площади 2 миллиона 808 тысяч 151 гектаров.В свою очередь, глава республики Айсен Николаев на планерном совещании в понедельник отметил, что, несмотря на значительно меньшее количество пожаров по сравнению с прошлым годом, в Якутии сохраняется высокая динамика новых возгораний. Так, только за прошлую неделю площадь пожаров увеличилась с 40 до 60 тысяч гектаров. Глава региона поручил оперштабу усилить работу с муниципалитетами по привлечению сил и средств для тушения.Ранее вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время рабочего визита в республику напомнил, что предыдущий сезон в Якутии был непростым с точки зрения пожаров. Теперь, по его словам, благодаря принятым президентом РФ решениям удалось многократно уменьшить их площадь.Хабаровский край и Якутия впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощённому порядку для борьбы с пожарами.
https://ria.ru/20220720/yakutiya-1803705622.html
https://ria.ru/20210831/pozhary-1748038496.html
томпонский район
нюрбинский район
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745456298_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_1e776c4cd6204e5b632ef59fbb12041c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томпонский район, нюрбинский район, республика саха (якутия)
05:34 25.07.2022
 
В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров

В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров на площади свыше 600 гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара в Республике Якутия
Последствия лесного пожара в Республике Якутия - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия лесного пожара в Республике Якутия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 июл – РИА Новости. За сутки в Якутии ликвидировано семь очагов возгораний на площади свыше 600 гектаров, в борьбе со стихией участвуют более 500 человек, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Андрей Коноплев на брифинге оперативного штаба.
Сегодня в Якутии действует 60 лесных пожаров, что в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, и два пожара на землях иных категорий. Высокий IV класс пожароопасности леса в регионе сохраняется на востоке – в Алданском, Оймяконском, Нюрбинском районах, чрезвычайно высокий V класс - в Томпонском районе. Начата передислокация сил.
"За прошедшие сутки применялись четыре воздушных судна на тушение и 14 воздушных судов на авиапатрулирование. Всего на тушение лесных пожаров привлечены 561 человек и 26 единиц техники", - рассказал Коноплев.
По словам замминистра, за последние сутки на территории республики потушено семь лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 641,2 гектаров в Усть-Алданском, Таттинском, Кобяйском, Томпонском, Среднеколымском, Алданском, Усть-Майском районах. С начала пожароопасного режима в республике зарегистрировано 411 пожаров на землях лесного фонда на общей площади 211 415 гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1207 лесных пожаров на площади 2 миллиона 808 тысяч 151 гектаров.
Подтопленное в результате паводка село в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 13:43Республика Саха (Якутия)
Пострадавшим от паводка жителям Якутии выделят дополнительную помощь
В свою очередь, глава республики Айсен Николаев на планерном совещании в понедельник отметил, что, несмотря на значительно меньшее количество пожаров по сравнению с прошлым годом, в Якутии сохраняется высокая динамика новых возгораний. Так, только за прошлую неделю площадь пожаров увеличилась с 40 до 60 тысяч гектаров. Глава региона поручил оперштабу усилить работу с муниципалитетами по привлечению сил и средств для тушения.
Ранее вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время рабочего визита в республику напомнил, что предыдущий сезон в Якутии был непростым с точки зрения пожаров. Теперь, по его словам, благодаря принятым президентом РФ решениям удалось многократно уменьшить их площадь.
Хабаровский край и Якутия впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощённому порядку для борьбы с пожарами.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
31 августа 2021, 17:12
Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами
 
Республика Саха (Якутия)ПроисшествияТомпонский районНюрбинский районРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала