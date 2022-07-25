https://ria.ru/20220725/posobiya-1804721635.html

Более 2,5 тысяч жителей Подмосковья оформили соцпособия онлайн

Более 2,5 тысяч жителей Подмосковья оформили соцпособия онлайн - РИА Новости, 25.07.2022

Более 2,5 тысяч жителей Подмосковья оформили соцпособия онлайн

Более 2,5 тысяч жителей Московской области оформили справки о получении социальных пособий в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства госуправления,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:41

2022-07-25T10:41

2022-07-25T11:19

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 2,5 тысяч жителей Московской области оформили справки о получении социальных пособий в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.Справки о полученных компенсациях и пособиях можно оформить онлайн на региональном портале госуслуг. Услуга была запущена в апреле текущего года."Более 2,5 тысяч жителей нашего региона воспользовались данной услугой", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.В ведомстве добавили, что в рамках услуги можно получить информацию обо всех мерах поддержки, которые назначены государством. Заявление можно подать на несколько видов справок: о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер соцподдержки, а также о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы.

https://ria.ru/20220722/gosuslugi-1804323635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/vtb-1795768960.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье)