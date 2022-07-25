https://ria.ru/20220725/posobiya-1804721635.html
Более 2,5 тысяч жителей Подмосковья оформили соцпособия онлайн
Более 2,5 тысяч жителей Подмосковья оформили соцпособия онлайн - РИА Новости, 25.07.2022
Более 2,5 тысяч жителей Подмосковья оформили соцпособия онлайн
Более 2,5 тысяч жителей Московской области оформили справки о получении социальных пособий в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства госуправления,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:41
2022-07-25T10:41
2022-07-25T11:19
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 2,5 тысяч жителей Московской области оформили справки о получении социальных пособий в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.Справки о полученных компенсациях и пособиях можно оформить онлайн на региональном портале госуслуг. Услуга была запущена в апреле текущего года."Более 2,5 тысяч жителей нашего региона воспользовались данной услугой", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.В ведомстве добавили, что в рамках услуги можно получить информацию обо всех мерах поддержки, которые назначены государством. Заявление можно подать на несколько видов справок: о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер соцподдержки, а также о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы.
https://ria.ru/20220722/gosuslugi-1804323635.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 2,5 тысяч жителей Московской области оформили справки о получении социальных пособий в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
Справки о полученных компенсациях и пособиях можно оформить онлайн на региональном портале госуслуг. Услуга была запущена в апреле текущего года.
"Более 2,5 тысяч жителей нашего региона воспользовались данной услугой", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
В ведомстве добавили, что в рамках услуги можно получить информацию обо всех мерах поддержки, которые назначены государством. Заявление можно подать на несколько видов справок: о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер соцподдержки, а также о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы.