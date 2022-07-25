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Лавров передал президенту Республики Конго послание Путина - РИА Новости, 25.07.2022
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Лавров передал президенту Республики Конго послание Путина
Лавров передал президенту Республики Конго послание Путина - РИА Новости, 25.07.2022
Лавров передал президенту Республики Конго послание Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:32
2022-07-25T13:32
республика конго
россия
политика
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
дени сассу-нгессо
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина.Встреча Лаврова и Сассу-Нгессо проходит в резиденции президента республики в городе Ойо.Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства России в Республику Конго. Ожидается, что Лавров в понедельник также проведет переговоры с главой МИД республики Жан-Клодом Гакосо.
https://ria.ru/20220722/dollar-1804172173.html
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республика конго, россия, политика, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дени сассу-нгессо
13:32 25.07.2022
 
Лавров передал президенту Республики Конго послание Путина

Лавров передал президенту Республики Конго Сассу-Нгессо послание Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина.
Встреча Лаврова и Сассу-Нгессо проходит в резиденции президента республики в городе Ойо.
Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства России в Республику Конго. Ожидается, что Лавров в понедельник также проведет переговоры с главой МИД республики Жан-Клодом Гакосо.
Доллары пункте обмена валюты в Судане - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Республика КонгоРоссияПолитикаВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДени Сассу-Нгессо
 
 
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