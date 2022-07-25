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Лавров передал президенту Республики Конго послание Путина

Лавров передал президенту Республики Конго послание Путина - РИА Новости, 25.07.2022

Лавров передал президенту Республики Конго послание Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:32

2022-07-25T13:32

2022-07-25T13:32

республика конго

россия

политика

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

дени сассу-нгессо

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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина.Встреча Лаврова и Сассу-Нгессо проходит в резиденции президента республики в городе Ойо.Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства России в Республику Конго. Ожидается, что Лавров в понедельник также проведет переговоры с главой МИД республики Жан-Клодом Гакосо.

https://ria.ru/20220722/dollar-1804172173.html

республика конго

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика конго, россия, политика, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дени сассу-нгессо