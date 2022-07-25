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Минфин Британии блокирует оказание "непервостепенной" помощи государствам - РИА Новости, 25.07.2022
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Минфин Британии блокирует оказание "непервостепенной" помощи государствам
Минфин Британии блокирует оказание "непервостепенной" помощи государствам - РИА Новости, 25.07.2022
Минфин Британии блокирует оказание "непервостепенной" помощи государствам
Министерство финансов Великобритании блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам из-за опасений, что расходы на помощь Украине превысят... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:56
2022-07-25T13:56
в мире
борис джонсон
великобритания
украина
oxfam
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министерство финансов Великобритании блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам из-за опасений, что расходы на помощь Украине превысят лимит расходов на эти цели, сообщает деловая газета Financial Times.Британское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона в прошлом году после пандемии коронавируса установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, ее размер сократился с 0,7% до 0,5% ВВП, отмечается в сообщении. На прошлой неделе главный секретарь минфина Британии Саймон Кларк сказал МИД и другим ведомствам приостановить "расходы на оказание непервостепенной помощи" до избрания нового премьера из-за опасения превышения лимита расходов, пишет Financial Times."Мы остаемся приверженцами того, чтобы тратить 0,5% нашего ВВП на зарубежную помощь, и вернемся к 0,7%, когда это позволит финансовая ситуация", - приводит издание слова источника в правительстве Британии.Из-за такого решения правительство столкнулось со шквалом критики."Понятно, что правительство должно жить в рамках бюджета, согласованного парламентом, но отказ от расходов на жизненно важные проекты таким образом, несомненно, будет стоить жизни людей и еще больше подрывать репутацию Великобритании", - приводит Financial Times слова экс-министра международного развития Британии Эндрю Митчелла.Глава благотворительной организации Oxfam Сэм Нейдел также подчеркнул, что поддержка украинского народа со стороны правительства Британии "не может осуществляться в ущерб реагированию на другие чрезвычайные ситуации по всему миру, например, в Восточной Африке и Йемене".Общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании составил более 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20220725/zelenskiy-1804773966.html
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в мире, борис джонсон, великобритания, украина, oxfam
13:56 25.07.2022
 
Минфин Британии блокирует оказание "непервостепенной" помощи государствам

Минфин Британии блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство финансов Великобритании в Лондоне
Министерство финансов Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министерство финансов Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министерство финансов Великобритании блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам из-за опасений, что расходы на помощь Украине превысят лимит расходов на эти цели, сообщает деловая газета Financial Times.
Британское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона в прошлом году после пандемии коронавируса установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, ее размер сократился с 0,7% до 0,5% ВВП, отмечается в сообщении. На прошлой неделе главный секретарь минфина Британии Саймон Кларк сказал МИД и другим ведомствам приостановить "расходы на оказание непервостепенной помощи" до избрания нового премьера из-за опасения превышения лимита расходов, пишет Financial Times.
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"Мы остаемся приверженцами того, чтобы тратить 0,5% нашего ВВП на зарубежную помощь, и вернемся к 0,7%, когда это позволит финансовая ситуация", - приводит издание слова источника в правительстве Британии.
Из-за такого решения правительство столкнулось со шквалом критики.
"Понятно, что правительство должно жить в рамках бюджета, согласованного парламентом, но отказ от расходов на жизненно важные проекты таким образом, несомненно, будет стоить жизни людей и еще больше подрывать репутацию Великобритании", - приводит Financial Times слова экс-министра международного развития Британии Эндрю Митчелла.
Глава благотворительной организации Oxfam Сэм Нейдел также подчеркнул, что поддержка украинского народа со стороны правительства Британии "не может осуществляться в ущерб реагированию на другие чрезвычайные ситуации по всему миру, например, в Восточной Африке и Йемене".
Общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании составил более 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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