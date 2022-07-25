https://ria.ru/20220725/politika-1804234889.html

"Страшнее России". В Пентагоне объявили охоту на шпионов

"Страшнее России". В Пентагоне объявили охоту на шпионов - РИА Новости, 25.07.2022

"Страшнее России". В Пентагоне объявили охоту на шпионов

Пентагон экстренно проверит контакты американских и китайских военных за последние пять лет. Такое решение приняли после публикации итогов расследования... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:00

2022-07-25T08:00

2022-07-25T10:27

марк милли

марк эспер

китай

сша

тайвань

министерство обороны сша

народно-освободительная армия китая

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пентагон экстренно проверит контакты американских и китайских военных за последние пять лет. Такое решение приняли после публикации итогов расследования масштабной помощи европейских специалистов армии КНР. Параллельно Вашингтон вновь устраивает провокации в отношении Пекина. О том, зачем США внезапная "встряска" на азиатском направлении, — в материале РИА Новости."Сверка часов" или подстраховка?Глава объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли велел профильным пентагоновским комитетам предоставить отчет о взаимодействии военных США и КНР. Формальная причина — растущие риски столкновения двух стран. Как подчеркнул генерал, "Китай находится на подъеме уже более десяти лет и стал смелее в Тихом океане".При этом, отмечает CNN, военная ситуация "настолько деликатна, что некоторые инциденты не предают огласке". Например, по данным телеканала, в июне американский транспортный C-130 опасно сблизился с китайскими боевыми самолетами. Однако Пентагон ничего не сообщал.Просьба Милли об оценке уровня двусторонних контактов — не первая. Но контекст теперь гораздо шире, чем стандартная "сверка часов". И то, что генерал хочет получить отчет за полдесятилетия, неслучайно.Не так давно внутри НАТО разгорелся скандал вокруг сотрудничества европейцев с КНР. По данным журналистов, военные специалисты из стран Евросоюза неоднократно делились важной информацией с представителями Национально-освободительной армии Китая (НОАК).Это не запрещено в рамках научной деятельности, но проблема в том, что ученые, занимающиеся оружейными разработками, зачастую не знали, с кем в действительности имеют дело. То есть, намекают в СМИ, речь шла о фактическом шпионаже со стороны НОАК.Если для ЕС китайцы не являются безоговорочными противниками, то США причисляют их к главным конкурентам: в политике, экономике и военной сфере. Поэтому Милли добивается, чтобы американцы "имели полное представление о возможностях и намерениях" Пекина. И не оконфузились, как европейцы.Отказ от компромиссовВсе это происходит не в самой благоприятной атмосфере. Дело не только в скандале вокруг ученых из ЕС.Восемнадцатого июля официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй категорично потребовал от американцев прекратить поставки оружия на Тайвань. И уже спустя считанные часы генерал Милли выступил со своей инициативой.В тот же день экс-министр обороны США Марк Эспер в ходе визита на Тайвань и встречи с островным президентом Цай Инвэнь сказал, что для Запада наибольшую проблему представляет Китай, а не Россия. По его словам, концепция "одного Китая", которой декларативно придерживается и Вашингтон, изжила себя и пора отойти от стратегической двусмысленности, поскольку ситуация в Азии острее, чем в Европе.Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова профессор Алексей Маслов считает слова Эспера тревожным сигналом, несмотря на его отставной статус. "Он до сих пор влиятельная фигура, — отмечает эксперт. — И наверняка консультировался по этому поводу с американским руководством".В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений ИДВ РАН Андрей Виноградов указывает, что подобное мы слышали и раньше. "США всегда придерживались принципа "одного Китая" лишь на словах, хотя и не делали ничего прямо противоречащего этой концепции. Американцы много говорят — как бывшие, так и действующие руководители, но важнее то, что принято на уровне нормативных актов".Конфронтационной риторикой дело не ограничивается. В середине июля корабль ВМС США USS Benfold в Южно-Китайском море "оспорил претензии Китая" на острова Спратли. Именно так официально сообщило командование 7-го флота. До столкновения не дошло, но вооруженный ракетами эсминец вызвал недовольство Пекина. На Спратли (по-китайски Наньша) претендуют, помимо КНР, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Архипелаг важен для рыболовного промысла и располагает внушительными по меркам региона углеводородными запасами.Вашингтон ситуативно меняет точку зрения на принадлежность территорий, однако право Пекина на них неизменно не признает. Китай же разместил на островах по меньшей мере два противокорабельных ракетных комплекса, что существенно увеличивает риски при провокациях на море."Обвинить в шантаже, чтобы втянуть в конфликт"В условиях постоянного обмена угрозами с КНР Вашингтону как нельзя кстати пришлись бы "доказательства" шпионажа НОАК. Это развязало бы Белому дому руки. "Пентагоновскую проверку используют для того, чтобы в очередной раз обвинить КНР в краже технологий, в этом смысле выводы запрошенного Милли анализа уже стопроцентно ясны", — подчеркивает Маслов.Китайцы никогда не скрывали, что в области военных технологий сотрудничают со многими странами. Обмен специалистами, взаимные консультации случались и с США. Так что громкое расследование "шпионажа" в Европе — это пропагандистский ход Запада. "КНР много берет из технологий и тактики армий других государств, в том числе России. Это факт. Например, у нас проводятся совместные учения. Естественно, китайские коллеги в это время находятся в российских пунктах управления войсками и наоборот. Но о шпионаже никто не говорит. При желании любая армия может выстроить систему защиты секретной информации так, что никто ничего не узнает, даже в командном центре", — рассуждает эксперт.В целом же и активность США вокруг Тайваня, и намеки на нечестную игру КНР — звенья одной цепи. "Основная задача — не просто выставить Китай как страну, опасную в военном плане и ворующую секреты, но и как абсолютного разрушителя системы безопасности и ниспровергателя всех норм. А затем втянуть в ответные действия: сперва пропагандистские, потом и военные", — заключает Маслов.Пекин в этой игре участвовать отказывается, делая ставку на дипломатическое решение тайваньской проблемы. Но США не прекращают провокации. В августе остров планирует посетить спикер палаты представителей Нэнси Пелоси — об этом говорили еще в апреле, но тогда мероприятие отложили. По официальному объяснению — из-за того, что у Пелоси диагностировали коронавирус. Китайцы, пожелав ей выздоровления, посоветовали поездку вообще отменить.Американские СМИ допускают, что и августовский визит конгрессвумен в итоге не состоится. Даже Джо Байден заявил о его нецелесообразности. Но сам этот информационный шум — свидетельство того, что Вашингтон продолжает "прощупывать" Пекин, и как далеко готовы зайти американцы, во многом зависит от твердости позиции китайской стороны.

https://ria.ru/20220720/reshenie-1803792316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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