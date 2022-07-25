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Поликлинику Конаковской ЦРБ отремонтировали в Тверской области
Поликлинику Конаковской ЦРБ отремонтировали в Тверской области - РИА Новости, 25.07.2022
Поликлинику Конаковской ЦРБ отремонтировали в Тверской области
В Тверской области после капремонта открылась взрослая поликлиника Конаковской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:00
2022-07-25T18:00
2022-07-25T18:00
тверская область
общество
игорь руденя
тверская область
здоровье - общество
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ТВЕРЬ, 25 июл – РИА Новости. В Тверской области после капремонта открылась взрослая поликлиника Конаковской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.В медучреждении обновлены входная группа, фасад и кровля, заменены окна и двери, лифты. На первом этаже положили новое напольное и потолочное покрытия, провели капитальный ремонт регистратуры, холла, гардероба, картотеки, установили новую мебель. Также смонтирована система теплого пола, заменены системы водоснабжения и водоотведения, устроен пандус для маломобильных граждан.В период капремонта прием пациентов не прекращался.Средства на ремонт здания были выделены по поручению губернатора Игоря Рудени в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области".Как считает глава региона, необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал.В пресс-службе отметили, что в 2022 году в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области" также ведется капитальный ремонт во взрослых поликлиниках в Осташковской и Ржевской ЦРБ, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220712/pomosch-1801982277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь руденя, тверская область, здоровье - общество
ТВЕРЬ, 25 июл – РИА Новости. В Тверской области после капремонта открылась взрослая поликлиника Конаковской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В медучреждении обновлены входная группа, фасад и кровля, заменены окна и двери, лифты. На первом этаже положили новое напольное и потолочное покрытия, провели капитальный ремонт регистратуры, холла, гардероба, картотеки, установили новую мебель. Также смонтирована система теплого пола, заменены системы водоснабжения и водоотведения, устроен пандус для маломобильных граждан.
В период капремонта прием пациентов не прекращался.
Средства на ремонт здания были выделены по поручению губернатора Игоря Рудени
в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области".
Как считает глава региона, необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал.
В пресс-службе отметили, что в 2022 году в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области" также ведется капитальный ремонт во взрослых поликлиниках в Осташковской и Ржевской ЦРБ, пояснили в пресс-службе.