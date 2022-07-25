Рейтинг@Mail.ru
Поликлинику Конаковской ЦРБ отремонтировали в Тверской области - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220725/poliklinika-1804851738.html
Поликлинику Конаковской ЦРБ отремонтировали в Тверской области
Поликлинику Конаковской ЦРБ отремонтировали в Тверской области - РИА Новости, 25.07.2022
Поликлинику Конаковской ЦРБ отремонтировали в Тверской области
В Тверской области после капремонта открылась взрослая поликлиника Конаковской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:00
2022-07-25T18:00
тверская область
общество
игорь руденя
тверская область
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804850725_0:70:1800:1083_1920x0_80_0_0_6959a88a06de0cb4aad53fd46c545d3c.jpg
ТВЕРЬ, 25 июл – РИА Новости. В Тверской области после капремонта открылась взрослая поликлиника Конаковской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.В медучреждении обновлены входная группа, фасад и кровля, заменены окна и двери, лифты. На первом этаже положили новое напольное и потолочное покрытия, провели капитальный ремонт регистратуры, холла, гардероба, картотеки, установили новую мебель. Также смонтирована система теплого пола, заменены системы водоснабжения и водоотведения, устроен пандус для маломобильных граждан.В период капремонта прием пациентов не прекращался.Средства на ремонт здания были выделены по поручению губернатора Игоря Рудени в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области".Как считает глава региона, необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал.В пресс-службе отметили, что в 2022 году в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области" также ведется капитальный ремонт во взрослых поликлиниках в Осташковской и Ржевской ЦРБ, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220712/pomosch-1801982277.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804850725_132:0:1668:1152_1920x0_80_0_0_1b3976a44c94dd5e77ebd99556a19084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, игорь руденя, тверская область, здоровье - общество
18:00 25.07.2022
 

Поликлинику Конаковской ЦРБ отремонтировали в Тверской области

© Фото : пресс-служба Правительства Тверской областиПоликлиника Конаковской ЦРБ после капремонта
Поликлиника Конаковской ЦРБ после капремонта - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 25 июл – РИА Новости. В Тверской области после капремонта открылась взрослая поликлиника Конаковской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В медучреждении обновлены входная группа, фасад и кровля, заменены окна и двери, лифты. На первом этаже положили новое напольное и потолочное покрытия, провели капитальный ремонт регистратуры, холла, гардероба, картотеки, установили новую мебель. Также смонтирована система теплого пола, заменены системы водоснабжения и водоотведения, устроен пандус для маломобильных граждан.
В период капремонта прием пациентов не прекращался.
Средства на ремонт здания были выделены по поручению губернатора Игоря Рудени в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области".
Как считает глава региона, необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал.
В пресс-службе отметили, что в 2022 году в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области" также ведется капитальный ремонт во взрослых поликлиниках в Осташковской и Ржевской ЦРБ, пояснили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 16:05Тверская область
Руденя: все тверские муниципалитеты включат в систему вызовов скорой помощи
 
Тверская областьОбществоИгорь РуденяТверская областьЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала