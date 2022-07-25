Темрезов: в столице КЧР заработала поликлиника на 450 посещений в смену
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРНовый филиал городской поликлиники на 450 посещений в смену в Черкесске
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Новый филиал городской поликлиники на 450 посещений в смену в Черкесске
ЧЕКРЕССК, 25 июл – РИА Новости. Новый филиал городской поликлиники на 450 посещений в смену полноценно заработал в столице Карачаево-Черкесии, об этом в социальных сетях сообщил глава региона Рашид Темрезов.
По словам главы республики, после сдачи в эксплуатацию в 2020 году здание было переоборудовано в ковид-госпиталь и как филиал городской поликлиники полноценно не функционировало.
В июле этого года лечебное учреждение, рассчитанное на 450 посещений в смену, было продезинфицировано, оборудовано всей необходимой медтехникой и подготовлено к приему пациентов. К зданию обеспечена транспортная доступность из всех микрорайонов Черкесска.
"Сегодня в стенах учреждения действуют поликлиническое отделение, дневной стационар, отделение реабилитации, кабинеты физиотерапии, ЭКГ, центры неотложной и амбулаторной онкологической помощи", - написал Темрезов.
Кроме того, по словам главы республики, в новое просторное здание площадью 8 тысяч квадратным метров переместились республиканский наркологический диспансер, центр медицинской профилактики, центр медицины катастроф и скорой помощи.