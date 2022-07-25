https://ria.ru/20220725/poliklinika-1804798130.html

Темрезов: в столице КЧР заработала поликлиника на 450 посещений в смену

Темрезов: в столице КЧР заработала поликлиника на 450 посещений в смену - РИА Новости, 25.07.2022

Темрезов: в столице КЧР заработала поликлиника на 450 посещений в смену

Новый филиал городской поликлиники на 450 посещений в смену полноценно заработал в столице Карачаево-Черкесии, об этом в социальных сетях сообщил глава региона... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:11

2022-07-25T15:11

2022-07-25T15:11

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

общество

здоровье - общество

черкесск

рашид темрезов

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ЧЕКРЕССК, 25 июл – РИА Новости. Новый филиал городской поликлиники на 450 посещений в смену полноценно заработал в столице Карачаево-Черкесии, об этом в социальных сетях сообщил глава региона Рашид Темрезов.По словам главы республики, после сдачи в эксплуатацию в 2020 году здание было переоборудовано в ковид-госпиталь и как филиал городской поликлиники полноценно не функционировало.В июле этого года лечебное учреждение, рассчитанное на 450 посещений в смену, было продезинфицировано, оборудовано всей необходимой медтехникой и подготовлено к приему пациентов. К зданию обеспечена транспортная доступность из всех микрорайонов Черкесска.Кроме того, по словам главы республики, в новое просторное здание площадью 8 тысяч квадратным метров переместились республиканский наркологический диспансер, центр медицинской профилактики, центр медицины катастроф и скорой помощи.

https://ria.ru/20220722/stroitelstvo-1804331565.html

черкесск

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Алёна Пава

карачаево-черкесская республика (кчр), общество, здоровье - общество, черкесск, рашид темрезов