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Темрезов: в столице КЧР заработала поликлиника на 450 посещений в смену - РИА Новости, 25.07.2022
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https://ria.ru/20220725/poliklinika-1804798130.html
Темрезов: в столице КЧР заработала поликлиника на 450 посещений в смену
Темрезов: в столице КЧР заработала поликлиника на 450 посещений в смену - РИА Новости, 25.07.2022
Темрезов: в столице КЧР заработала поликлиника на 450 посещений в смену
Новый филиал городской поликлиники на 450 посещений в смену полноценно заработал в столице Карачаево-Черкесии, об этом в социальных сетях сообщил глава региона... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:11
2022-07-25T15:11
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
общество
здоровье - общество
черкесск
рашид темрезов
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ЧЕКРЕССК, 25 июл – РИА Новости. Новый филиал городской поликлиники на 450 посещений в смену полноценно заработал в столице Карачаево-Черкесии, об этом в социальных сетях сообщил глава региона Рашид Темрезов.По словам главы республики, после сдачи в эксплуатацию в 2020 году здание было переоборудовано в ковид-госпиталь и как филиал городской поликлиники полноценно не функционировало.В июле этого года лечебное учреждение, рассчитанное на 450 посещений в смену, было продезинфицировано, оборудовано всей необходимой медтехникой и подготовлено к приему пациентов. К зданию обеспечена транспортная доступность из всех микрорайонов Черкесска.Кроме того, по словам главы республики, в новое просторное здание площадью 8 тысяч квадратным метров переместились республиканский наркологический диспансер, центр медицинской профилактики, центр медицины катастроф и скорой помощи.
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карачаево-черкесская республика (кчр), общество, здоровье - общество, черкесск, рашид темрезов
15:11 25.07.2022
 

Темрезов: в столице КЧР заработала поликлиника на 450 посещений в смену

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРНовый филиал городской поликлиники на 450 посещений в смену в Черкесске
Новый филиал городской поликлиники на 450 посещений в смену в Черкесске
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Новый филиал городской поликлиники на 450 посещений в смену в Черкесске
Читать ria.ru в
ЧЕКРЕССК, 25 июл – РИА Новости. Новый филиал городской поликлиники на 450 посещений в смену полноценно заработал в столице Карачаево-Черкесии, об этом в социальных сетях сообщил глава региона Рашид Темрезов.
По словам главы республики, после сдачи в эксплуатацию в 2020 году здание было переоборудовано в ковид-госпиталь и как филиал городской поликлиники полноценно не функционировало.
В июле этого года лечебное учреждение, рассчитанное на 450 посещений в смену, было продезинфицировано, оборудовано всей необходимой медтехникой и подготовлено к приему пациентов. К зданию обеспечена транспортная доступность из всех микрорайонов Черкесска.
"Сегодня в стенах учреждения действуют поликлиническое отделение, дневной стационар, отделение реабилитации, кабинеты физиотерапии, ЭКГ, центры неотложной и амбулаторной онкологической помощи", - написал Темрезов.
Кроме того, по словам главы республики, в новое просторное здание площадью 8 тысяч квадратным метров переместились республиканский наркологический диспансер, центр медицинской профилактики, центр медицины катастроф и скорой помощи.
Проект врачебной амбулатории в КЧР - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:22Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР началось строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)ОбществоЗдоровье - ОбществоЧеркесскРашид Темрезов
 
 
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