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Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник - РИА Новости, 25.07.2022
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Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник - РИА Новости, 25.07.2022
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник
Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T07:57
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общество
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный и северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва
07:57 25.07.2022
 
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице плюс 25-27 градусов, по Московской области плюс 23-28 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный и северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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