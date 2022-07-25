https://ria.ru/20220725/pogoda-1804695309.html
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник - РИА Новости, 25.07.2022
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник
Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T07:57
2022-07-25T07:57
2022-07-25T07:57
общество
московская область (подмосковье)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798392542_0:170:2524:1590_1920x0_80_0_0_221f2475007bf00eba2709a6da2e136a.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный и северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 743 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220724/pogoda-1804635612.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798392542_61:44:2455:1839_1920x0_80_0_0_a738dcf2e54686ad60a6b70395535181.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник