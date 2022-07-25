https://ria.ru/20220725/pogoda-1804695309.html

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник - РИА Новости, 25.07.2022

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в понедельник

Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T07:57

2022-07-25T07:57

2022-07-25T07:57

общество

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный и северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220724/pogoda-1804635612.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва