https://ria.ru/20220725/perekhvat-1804686946.html

Начальник генштаба США обвинил КНР в перехватах американских судов

Начальник генштаба США обвинил КНР в перехватах американских судов - РИА Новости, 25.07.2022

Начальник генштаба США обвинил КНР в перехватах американских судов

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в интервью газете Financial Times, что китайские военные стали значительно чаще... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T01:12

2022-07-25T01:12

2022-07-25T01:12

в мире

сша

китай

марк милли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_dc6fd6385bd50baea24dc23ebd1ed096.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в интервью газете Financial Times, что китайские военные стали значительно чаще перехватывать американские суда в воздухе и на море.Милли отметил, что китайские военные стали "заметно более агрессивными в этом конкретном регионе", однако не уточнил, о каком конкретно количестве инцидентов идет речь.По словам Милли, он обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой, генералом Ли Цзочэном. Отмечается, что тот в ответ предостерег США от участия в "провокациях".

https://ria.ru/20220722/tayvan-1804215740.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, марк милли