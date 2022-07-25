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Начальник генштаба США обвинил КНР в перехватах американских судов - РИА Новости, 25.07.2022
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Начальник генштаба США обвинил КНР в перехватах американских судов
Начальник генштаба США обвинил КНР в перехватах американских судов - РИА Новости, 25.07.2022
Начальник генштаба США обвинил КНР в перехватах американских судов
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в интервью газете Financial Times, что китайские военные стали значительно чаще... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T01:12
2022-07-25T01:12
в мире
сша
китай
марк милли
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в интервью газете Financial Times, что китайские военные стали значительно чаще перехватывать американские суда в воздухе и на море.Милли отметил, что китайские военные стали "заметно более агрессивными в этом конкретном регионе", однако не уточнил, о каком конкретно количестве инцидентов идет речь.По словам Милли, он обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой, генералом Ли Цзочэном. Отмечается, что тот в ответ предостерег США от участия в "провокациях".
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в мире, сша, китай, марк милли
01:12 25.07.2022
 
Начальник генштаба США обвинил КНР в перехватах американских судов

Начальник генштаба США Милли: КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в интервью газете Financial Times, что китайские военные стали значительно чаще перехватывать американские суда в воздухе и на море.

"Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет", — сказал Милли, находясь на борту самолета в рамках поездки в Индонезию и Австралию.

Милли отметил, что китайские военные стали "заметно более агрессивными в этом конкретном регионе", однако не уточнил, о каком конкретно количестве инцидентов идет речь.
По словам Милли, он обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой, генералом Ли Цзочэном. Отмечается, что тот в ответ предостерег США от участия в "провокациях".
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