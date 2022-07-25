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В Приморье за 15 лет переехали почти 19 тысяч соотечественников - РИА Новости, 25.07.2022
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В Приморье за 15 лет переехали почти 19 тысяч соотечественников
В Приморье за 15 лет переехали почти 19 тысяч соотечественников - РИА Новости, 25.07.2022
В Приморье за 15 лет переехали почти 19 тысяч соотечественников
Почти 19 тысяч человек переселились в Приморский край за последние 15 лет в рамках федеральной госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T07:14
2022-07-25T07:14
общество
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Почти 19 тысяч человек переселились в Приморский край за последние 15 лет в рамках федеральной госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа, сообщает региональное правительство.Для повышения кадровой миграции в крае реализуются четыре направления: госпрограмма по переселению соотечественников, программа повышения мобильности трудовых ресурсов, госуслуга по содействию безработным гражданам в переезде и переселении в другую местность, выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников.Как отметил министр профессионального образования и занятости населения региона Сергей Дубовицкий, переселение соотечественников – одна из успешных программ по привлечению граждан из-за рубежа. Для участников – как для работающего населения, так и для студентов – предусмотрены различные компенсации, выплаты и подъемные.Также в Приморье успешно работает программа мобильности трудовых ресурсов, которая входит в состав нацпроекта "Демография", ее цель – привлечь работников и их семьи из других регионов России. За пять лет участие в программе приняли более 1100 человек, в этом году квота рассчитана на 260 граждан. Переселенцам и членам их семей выплачивается господдержка в размере 300 тысяч или 1 миллиона рублей.В рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, предусмотрена поддержка граждан, вынужденно покинувших Украину, ДНР и ЛНР. Свыше 270 человек этой категории подали заявления на вступление в программу в Приморье, удостоверения участников и "подъемные" получили уже более 100 из них. Седьмого июля первым 11 переселенцам с Донбасса выдали паспорта граждан России.В регионе действует государственная программа "Содействие занятости населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является содействие занятости населения, сокращение безработицы, максимальное использование трудового потенциала местных жителей, снижение напряженности на рынке труда Приморского края, улучшение демографической ситуации в крае за счет роста миграционного притока трудовых ресурсов, реализация мер по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, привлечение квалифицированных трудовых ресурсов в регион и другие.
https://ria.ru/20220725/deti-1804692629.html
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общество, приморский край, россия
07:14 25.07.2022
 
В Приморье за 15 лет переехали почти 19 тысяч соотечественников

В Приморский край за 15 лет переехали почти 19 тысяч соотечественников

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Почти 19 тысяч человек переселились в Приморский край за последние 15 лет в рамках федеральной госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа, сообщает региональное правительство.
"С 2007 по 2022 годы в Приморье участниками федеральной госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа стали 18 927 человек, включая членов их семей", - говорится в сообщении.
Для повышения кадровой миграции в крае реализуются четыре направления: госпрограмма по переселению соотечественников, программа повышения мобильности трудовых ресурсов, госуслуга по содействию безработным гражданам в переезде и переселении в другую местность, выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников.
Как отметил министр профессионального образования и занятости населения региона Сергей Дубовицкий, переселение соотечественников – одна из успешных программ по привлечению граждан из-за рубежа. Для участников – как для работающего населения, так и для студентов – предусмотрены различные компенсации, выплаты и подъемные.
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Также в Приморье успешно работает программа мобильности трудовых ресурсов, которая входит в состав нацпроекта "Демография", ее цель – привлечь работников и их семьи из других регионов России. За пять лет участие в программе приняли более 1100 человек, в этом году квота рассчитана на 260 граждан. Переселенцам и членам их семей выплачивается господдержка в размере 300 тысяч или 1 миллиона рублей.
В рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, предусмотрена поддержка граждан, вынужденно покинувших Украину, ДНР и ЛНР. Свыше 270 человек этой категории подали заявления на вступление в программу в Приморье, удостоверения участников и "подъемные" получили уже более 100 из них. Седьмого июля первым 11 переселенцам с Донбасса выдали паспорта граждан России.
В регионе действует государственная программа "Содействие занятости населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является содействие занятости населения, сокращение безработицы, максимальное использование трудового потенциала местных жителей, снижение напряженности на рынке труда Приморского края, улучшение демографической ситуации в крае за счет роста миграционного притока трудовых ресурсов, реализация мер по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, привлечение квалифицированных трудовых ресурсов в регион и другие.
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