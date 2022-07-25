https://ria.ru/20220725/pensionery-1804727144.html

Guardian: британские пенсионеры вынуждены работать из-за роста цен в стране

Guardian: британские пенсионеры вынуждены работать из-за роста цен в стране - РИА Новости, 25.07.2022

Guardian: британские пенсионеры вынуждены работать из-за роста цен в стране

Все больше пожилых британцев вынуждены работать из-за роста стоимости жизни в стране, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на данные Бюро национальной РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:02

2022-07-25T11:02

2022-07-25T11:03

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пенсионеры

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Все больше пожилых британцев вынуждены работать из-за роста стоимости жизни в стране, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS).В сообщении отмечается, что за прошлый год наблюдался рост экономической активности среди людей старше 50 лет: имеющих или ищущих работу стало на 116 000 человек больше.Более половины общего прироста экономически активного населения приходится на мужчин старше 65 лет, их стало на 66 000 или 8,5% больше, при этом также увеличилось на 37 000 или 6,8% число женщин старше 65 лет, имеющих или ищущих работу, пишет издание со ссылкой на данные ONS."Все большее число пенсионеров ощущает себя беднее чем раньше, потребительское доверие находится на рекордно низком уровне, а покупательная способность ежемесячно снижается. Все это стимулирует тенденцию к отказу от ухода на пенсию", - цитирует газета слова главы сообщества для людей старше 50 Rest Less Стюарта Люиса.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4%.

https://ria.ru/20220710/gosduma-1801581647.html

https://ria.ru/20220724/ekonomika-1804314819.html

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в мире, великобритания, пенсионеры