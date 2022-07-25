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Врач рассказал, как спортивная еда может довести до ожирения
Врач рассказал, как спортивная еда может довести до ожирения - РИА Новости, 25.07.2022
Врач рассказал, как спортивная еда может довести до ожирения
Неправильное употребление спортивной еды может привести к увеличению не мышечной массы, а жировой, предупредил в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T04:15
2022-07-25T04:15
2022-07-25T04:15
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Неправильное употребление спортивной еды может привести к увеличению не мышечной массы, а жировой, предупредил в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин. Он назвал продукт, к которому нужно относиться с особой осторожностью.Продукты спортивного питания нельзя воспринимать как обычную еду, поскольку они отличаются повышенной калорийностью и предназначены для людей, испытывающих серьезные физические нагрузки, сказал Мелехин. В частности, если регулярно использовать в качестве перекуса протеиновый батончик, можно легко набрать лишний вес за счет увеличения объема жировой ткани, отметил врач.Протеиновый батончик опасен тем, что внешне похож на обычные снеки и не производит впечатления продукта, способного заменить полноценный обед. Между тем употреблять такую еду можно лишь в определенных ситуациях, сказал врач."Надо четко понимать, для чего человек ест протеиновый батончик. Например, его можно съесть в качестве перекуса, когда у вас такая работа, что нет времени оторваться на прием пищи", — уточнил Мелехин.Спортивная еда производится для людей, которые занимаются интенсивными тренировками, и протеиновый батончик — не исключение, продолжил он.Протеиновый батончик не принесет вреда лишь в том случае, если вы сможете потратить содержащиеся в нем калории, заключил врач.
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общество, россия, питание, здоровье
Врач рассказал, как спортивная еда может довести до ожирения
Врач Мелехин предупредил о риске ожирения при неправильном употреблении спортивной еды
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Неправильное употребление спортивной еды может привести к увеличению не мышечной массы, а жировой, предупредил в интервью радио Sputnik
спортивный врач Илья Мелехин. Он назвал продукт, к которому нужно относиться с особой осторожностью.
Продукты спортивного питания
нельзя воспринимать как обычную еду, поскольку они отличаются повышенной калорийностью и предназначены для людей, испытывающих серьезные физические нагрузки, сказал Мелехин. В частности, если регулярно использовать в качестве перекуса протеиновый батончик, можно легко набрать лишний вес за счет увеличения объема жировой ткани, отметил врач.
"Протеиновый батончик — это звучит красиво, звучит спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи", — пояснил Мелехин.
Протеиновый батончик опасен тем, что внешне похож на обычные снеки и не производит впечатления продукта, способного заменить полноценный обед. Между тем употреблять такую еду можно лишь в определенных ситуациях, сказал врач.
"Надо четко понимать, для чего человек ест протеиновый батончик. Например, его можно съесть в качестве перекуса, когда у вас такая работа, что нет времени оторваться на прием пищи", — уточнил Мелехин.
Спортивная еда производится для людей, которые занимаются интенсивными тренировками, и протеиновый батончик — не исключение, продолжил он.
"Иногда так бывает, что протеиновый батончик — это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок", — добавил Илья Мелехин.
Протеиновый батончик не принесет вреда лишь в том случае, если вы сможете потратить содержащиеся в нем калории, заключил врач.