https://ria.ru/20220725/ozhirenie-1804437189.html

Врач рассказал, как спортивная еда может довести до ожирения

Врач рассказал, как спортивная еда может довести до ожирения - РИА Новости, 25.07.2022

Врач рассказал, как спортивная еда может довести до ожирения

Неправильное употребление спортивной еды может привести к увеличению не мышечной массы, а жировой, предупредил в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T04:15

2022-07-25T04:15

2022-07-25T04:15

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здоровье

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Неправильное употребление спортивной еды может привести к увеличению не мышечной массы, а жировой, предупредил в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин. Он назвал продукт, к которому нужно относиться с особой осторожностью.Продукты спортивного питания нельзя воспринимать как обычную еду, поскольку они отличаются повышенной калорийностью и предназначены для людей, испытывающих серьезные физические нагрузки, сказал Мелехин. В частности, если регулярно использовать в качестве перекуса протеиновый батончик, можно легко набрать лишний вес за счет увеличения объема жировой ткани, отметил врач.Протеиновый батончик опасен тем, что внешне похож на обычные снеки и не производит впечатления продукта, способного заменить полноценный обед. Между тем употреблять такую еду можно лишь в определенных ситуациях, сказал врач."Надо четко понимать, для чего человек ест протеиновый батончик. Например, его можно съесть в качестве перекуса, когда у вас такая работа, что нет времени оторваться на прием пищи", — уточнил Мелехин.Спортивная еда производится для людей, которые занимаются интенсивными тренировками, и протеиновый батончик — не исключение, продолжил он.Протеиновый батончик не принесет вреда лишь в том случае, если вы сможете потратить содержащиеся в нем калории, заключил врач.

https://ria.ru/20220709/starost-1801360244.html

https://rsport.ria.ru/20220528/fitnes-1791148315.html

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общество, россия, питание, здоровье