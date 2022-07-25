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Украинские войска за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские войска в понедельник выпустили более 200 снарядов, в том из РСЗО "Град", по 11 населенным РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:02
2022-07-25T20:02
2022-07-25T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские войска в понедельник выпустили более 200 снарядов, в том из РСЗО "Град", по 11 населенным пунктам республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 200 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам 11 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в ДНР
Народная милиция: украинские войска выпустили более 200 снарядов по населенным пунктам ДНР