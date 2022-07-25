https://ria.ru/20220725/obstrely-1804891528.html

Украинские войска за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в ДНР

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские войска в понедельник выпустили более 200 снарядов, в том из РСЗО "Град", по 11 населенным РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:02

2022-07-25T20:02

2022-07-25T20:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские войска в понедельник выпустили более 200 снарядов, в том из РСЗО "Град", по 11 населенным пунктам республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 200 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам 11 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220725/izyum-1804848430.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины