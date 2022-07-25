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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 50 минут обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Доломитное, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, шесть мин калибром 120 мм и пять снарядов... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:44
2022-07-25T19:44
2022-07-25T19:44
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Доломитное, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, шесть мин калибром 120 мм и пять снарядов калибром "натовского калибра" 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Доломитное в 18.00 обстреляли минами, в 18.10 "натовскими" снарядами была обстреляна Новобахмутовка. В 18.50 украинские войска обстреляли снарядами калибром 122 мм Петровский район Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр), в мире, петровский район, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Доломитное