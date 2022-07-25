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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 50 минут обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Доломитное, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, шесть мин калибром 120 мм и пять снарядов... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:44

2022-07-25T19:44

2022-07-25T19:44

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

петровский район

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Доломитное, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, шесть мин калибром 120 мм и пять снарядов калибром "натовского калибра" 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Доломитное в 18.00 обстреляли минами, в 18.10 "натовскими" снарядами была обстреляна Новобахмутовка. В 18.50 украинские войска обстреляли снарядами калибром 122 мм Петровский район Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

украина

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донецк (днр), в мире, петровский район, украина, нато, ситуация в днр и лнр