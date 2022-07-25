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При обстреле Старомихайловки в ДНР пострадал ребенок - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Старомихайловки в ДНР пострадал ребенок
При обстреле Старомихайловки в ДНР пострадал ребенок - РИА Новости, 25.07.2022
При обстреле Старомихайловки в ДНР пострадал ребенок
Девочка получила ранение из-за обстрела украинскими войсками поселка Старомихайловка в Донецкой Народной республике, она доставлена в хирургическое отделение... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:23
2022-07-25T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Девочка получила ранение из-за обстрела украинскими войсками поселка Старомихайловка в Донецкой Народной республике, она доставлена в хирургическое отделение детской больницы, сообщил в понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка во дворе своего дома по адресу: улица Партизанская, 1, получила ранение девушка 2008 года рождения. Со сквозным пулевым ранением бедра пострадавшая доставлена в хирургическое отделение детской больницы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, старомихайловка
18:23 25.07.2022
 
При обстреле Старомихайловки в ДНР пострадал ребенок

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Старомихайловки пострадала девочка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Девочка получила ранение из-за обстрела украинскими войсками поселка Старомихайловка в Донецкой Народной республике, она доставлена в хирургическое отделение детской больницы, сообщил в понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка во дворе своего дома по адресу: улица Партизанская, 1, получила ранение девушка 2008 года рождения. Со сквозным пулевым ранением бедра пострадавшая доставлена в хирургическое отделение детской больницы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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