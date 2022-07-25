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Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/obstrel-1804855605.html
Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке
Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке - РИА Новости, 25.07.2022
Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке
Следователи Следственного комитета РФ осмотрели место обстрела завода холодильного оборудования "Донфрост" в Донецке, обнаружены осколки боеприпаса, выпущенного РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:10
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специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ осмотрели место обстрела завода холодильного оборудования "Донфрост" в Донецке, обнаружены осколки боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа следователей СК РФ прибыла на место артиллерийского удара по территории завода холодильного оборудования "Донфрост". Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. Также в их распоряжении оказалась видеозапись момента обстрела с камер наблюдения. Кроме того, были найдены осколки боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками.В результате удара повреждено административное здание предприятия, жертв удалось избежать.
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Корреспондент РИА Новости рассказывает о работе следователей на месте обстрела завода "Донфрост"
Российские следователи в свой профессиональный праздник продолжают работать, в Донецке ведут осмотр места обстрела завода "Донфрост", передает корреспондент РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
18:10 25.07.2022 (обновлено: 19:12 25.07.2022)
 
Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке

Следователи СК России осмотрели место обстрела завода холодильников "Донфрост" в Донецке

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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ осмотрели место обстрела завода холодильного оборудования "Донфрост" в Донецке, обнаружены осколки боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками, передает корреспондент РИА Новости.
Оперативная группа следователей СК РФ прибыла на место артиллерийского удара по территории завода холодильного оборудования "Донфрост". Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. Также в их распоряжении оказалась видеозапись момента обстрела с камер наблюдения. Кроме того, были найдены осколки боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками.
В результате удара повреждено административное здание предприятия, жертв удалось избежать.
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