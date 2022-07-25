https://ria.ru/20220725/obstrel-1804855605.html
Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке
Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке - РИА Новости, 25.07.2022
Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке
Следователи Следственного комитета РФ осмотрели место обстрела завода холодильного оборудования "Донфрост" в Донецке, обнаружены осколки боеприпаса, выпущенного РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:10
2022-07-25T18:10
2022-07-25T19:12
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804875848_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2aa12d4daef4021064a461c55484868.jpg
ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ осмотрели место обстрела завода холодильного оборудования "Донфрост" в Донецке, обнаружены осколки боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа следователей СК РФ прибыла на место артиллерийского удара по территории завода холодильного оборудования "Донфрост". Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. Также в их распоряжении оказалась видеозапись момента обстрела с камер наблюдения. Кроме того, были найдены осколки боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками.В результате удара повреждено административное здание предприятия, жертв удалось избежать.
https://ria.ru/20220724/obstrely-1804660286.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804875848_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33a8c07bbcfa09d317e1765b0caa7fe1.jpg
Корреспондент РИА Новости рассказывает о работе следователей на месте обстрела завода "Донфрост"
Российские следователи в свой профессиональный праздник продолжают работать, в Донецке ведут осмотр места обстрела завода "Донфрост", передает корреспондент РИА Новости
2022-07-25T18:10
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
18:10 25.07.2022 (обновлено: 19:12 25.07.2022)
Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке
Следователи СК России осмотрели место обстрела завода холодильников "Донфрост" в Донецке