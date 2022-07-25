https://ria.ru/20220725/obstrel-1804855605.html

Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке

Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке - РИА Новости, 25.07.2022

Следователи осмотрели место обстрела завода холодильников в Донецке

Следователи Следственного комитета РФ осмотрели место обстрела завода холодильного оборудования "Донфрост" в Донецке, обнаружены осколки боеприпаса, выпущенного РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:10

2022-07-25T18:10

2022-07-25T19:12

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804875848_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2aa12d4daef4021064a461c55484868.jpg

ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ осмотрели место обстрела завода холодильного оборудования "Донфрост" в Донецке, обнаружены осколки боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа следователей СК РФ прибыла на место артиллерийского удара по территории завода холодильного оборудования "Донфрост". Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. Также в их распоряжении оказалась видеозапись момента обстрела с камер наблюдения. Кроме того, были найдены осколки боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками.В результате удара повреждено административное здание предприятия, жертв удалось избежать.

https://ria.ru/20220724/obstrely-1804660286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Корреспондент РИА Новости рассказывает о работе следователей на месте обстрела завода "Донфрост" Российские следователи в свой профессиональный праздник продолжают работать, в Донецке ведут осмотр места обстрела завода "Донфрост", передает корреспондент РИА Новости 2022-07-25T18:10 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр