https://ria.ru/20220725/obstrel-1804840043.html
Украинские военные обстреляли Доломитное
Украинские военные обстреляли Доломитное - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские военные обстреляли Доломитное
Украинские войска в 16.32 мск обстреляли Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:20
2022-07-25T17:20
2022-07-25T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
украина
донецк (днр)
артемовск
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.32 мск обстреляли Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.32 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Спустя восемь минут войска Украины выпустили по Доломитному шесть мин калибром 120 миллиметров. Кроме того, войска Украины открыли огонь по Новобахмутовке, Озеряновке, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В общей сложности украинские войска выпустили по этим населенным пунктам 20 снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктовАртиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
артемовск
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина, донецк (днр), артемовск, нато
17:20 25.07.2022 (обновлено: 17:29 25.07.2022)
Украинские военные обстреляли Доломитное
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Доломитному