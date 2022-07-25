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Мэр Горловки сообщил о блокировке ВСУ в поселке Новолуганское в ДНР - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/novoluganskoe-1804873048.html
Мэр Горловки сообщил о блокировке ВСУ в поселке Новолуганское в ДНР
Мэр Горловки сообщил о блокировке ВСУ в поселке Новолуганское в ДНР - РИА Новости, 25.07.2022
Мэр Горловки сообщил о блокировке ВСУ в поселке Новолуганское в ДНР
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что населенный пункт Новолуганское, который находится к северу от города, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:00
2022-07-25T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что населенный пункт Новолуганское, который находится к северу от города, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС, полностью блокирован.Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы взяли под контроль большую часть поселка. Кроме того, на Углегорской ТЭС идет зачистка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, эдуард басурин
19:00 25.07.2022 (обновлено: 19:31 25.07.2022)
 
Мэр Горловки сообщил о блокировке ВСУ в поселке Новолуганское в ДНР

Мэр Горловки Приходько: в поселке Новолуганское началась зачистка от украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела со стороны украинских войск
Последствия обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что населенный пункт Новолуганское, который находится к северу от города, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС, полностью блокирован.

"Идет зачистка", — также написал он в телеграм-канале.

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы взяли под контроль большую часть поселка. Кроме того, на Углегорской ТЭС идет зачистка.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
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