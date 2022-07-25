https://ria.ru/20220725/novoluganskoe-1804873048.html

Мэр Горловки сообщил о блокировке ВСУ в поселке Новолуганское в ДНР

Мэр Горловки сообщил о блокировке ВСУ в поселке Новолуганское в ДНР - РИА Новости, 25.07.2022

Мэр Горловки сообщил о блокировке ВСУ в поселке Новолуганское в ДНР

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что населенный пункт Новолуганское, который находится к северу от города, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:00

2022-07-25T19:00

2022-07-25T19:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728982718_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9affbcebe923e546a123583daf30de62.jpg

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что населенный пункт Новолуганское, который находится к северу от города, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС, полностью блокирован.Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы взяли под контроль большую часть поселка. Кроме того, на Углегорской ТЭС идет зачистка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

лисичанск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, эдуард басурин