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Новак будет курировать атомную и водородную энергетику - РИА Новости, 25.07.2022
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Новак будет курировать атомную и водородную энергетику
Новак будет курировать атомную и водородную энергетику - РИА Новости, 25.07.2022
Новак будет курировать атомную и водородную энергетику
Вице-премьер РФ Александр Новак будет курировать в кабмине технологии атомной и водородной энергетики, декарбонизации промышленности, сообщил глава... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:36
2022-07-25T15:11
экономика
владимир путин
россия
александр новак
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак будет курировать в кабмине технологии атомной и водородной энергетики, декарбонизации промышленности, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий."К компетенции Александра Валентиновича Новака будут отнесены вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа", - заявил Мишустин.Помимо этого, по словам Мишустина, Новак станет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные.
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экономика, владимир путин, россия, александр новак, михаил мишустин
14:36 25.07.2022 (обновлено: 15:11 25.07.2022)
 
Новак будет курировать атомную и водородную энергетику

Вице-премьер Новак будет курировать атомную и водородную энергетику и декарбонизацию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак будет курировать в кабмине технологии атомной и водородной энергетики, декарбонизации промышленности, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий.
"К компетенции Александра Валентиновича Новака будут отнесены вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа", - заявил Мишустин.
Помимо этого, по словам Мишустина, Новак станет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные.
Мишустин: Кураторство критически значимых технологий – большая ответственность - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 14:40
Мишустин прокомментировал решение президента о кураторстве технологий
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияАлександр НовакМихаил Мишустин
 
 
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