https://ria.ru/20220725/novak-1804786321.html
Новак будет курировать атомную и водородную энергетику
Новак будет курировать атомную и водородную энергетику - РИА Новости, 25.07.2022
Новак будет курировать атомную и водородную энергетику
Вице-премьер РФ Александр Новак будет курировать в кабмине технологии атомной и водородной энергетики, декарбонизации промышленности, сообщил глава... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:36
2022-07-25T14:36
2022-07-25T15:11
экономика
владимир путин
россия
александр новак
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак будет курировать в кабмине технологии атомной и водородной энергетики, декарбонизации промышленности, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий."К компетенции Александра Валентиновича Новака будут отнесены вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа", - заявил Мишустин.Помимо этого, по словам Мишустина, Новак станет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные.
https://ria.ru/20220725/mishustin-1804788017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, александр новак, михаил мишустин
14:36 25.07.2022 (обновлено: 15:11 25.07.2022)
Новак будет курировать атомную и водородную энергетику
Вице-премьер Новак будет курировать атомную и водородную энергетику и декарбонизацию
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак будет курировать в кабмине технологии атомной и водородной энергетики, декарбонизации промышленности, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина
российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий.
"К компетенции Александра Валентиновича Новака будут отнесены вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа", - заявил Мишустин.
Помимо этого, по словам Мишустина, Новак станет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные.