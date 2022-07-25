https://ria.ru/20220725/novak-1804786321.html

Новак будет курировать атомную и водородную энергетику

Новак будет курировать атомную и водородную энергетику - РИА Новости, 25.07.2022

Новак будет курировать атомную и водородную энергетику

Вице-премьер РФ Александр Новак будет курировать в кабмине технологии атомной и водородной энергетики, декарбонизации промышленности, сообщил глава... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:36

2022-07-25T14:36

2022-07-25T15:11

экономика

владимир путин

россия

александр новак

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак будет курировать в кабмине технологии атомной и водородной энергетики, декарбонизации промышленности, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий."К компетенции Александра Валентиновича Новака будут отнесены вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа", - заявил Мишустин.Помимо этого, по словам Мишустина, Новак станет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные.

https://ria.ru/20220725/mishustin-1804788017.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, александр новак, михаил мишустин