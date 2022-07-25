https://ria.ru/20220725/nekrasovka-1804790691.html

Бочкарев: скоро начнут монтировать ледовую арену в ТПУ "Некрасовка"

Бочкарев: скоро начнут монтировать ледовую арену в ТПУ "Некрасовка" - РИА Новости, 25.07.2022

Бочкарев: скоро начнут монтировать ледовую арену в ТПУ "Некрасовка"

Монтаж ледовой арены спорткомплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" в Москве планируется начать в августе этого года, сообщил... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:46

2022-07-25T14:46

2022-07-25T14:46

стройкомплекс москвы

общество

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 25 июл - РИА Недвижимость. Монтаж ледовой арены спорткомплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" в Москве планируется начать в августе этого года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По его словам, спорткомплекс в ТПУ "Некрасовка" обретает свой внешний облик. Здесь активно ведутся фасадные работы, благоустройство прилегающей территории.Он добавил, что в зоне для занятий экстремальными видами спорта началось устройство финишного напольного покрытия. "Когда картинка оживает на глазах, становится очевидным, проект получается именно таким, каким его обещали москвичам: стильным, современным и просторным", – подчеркнул заммэра.ТПУ "Некрасовка" объединит одноименную станцию Некрасовской ветки метро и маршруты наземного городского транспорта. Пассажиропоток транспортно-пересадочного узла ориентировочно составит не менее 25 миллионов человек в год.

https://ria.ru/20220127/blagoustroystvo-1769738776.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

стройкомплекс москвы, общество, москва, андрей бочкарев