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Бочкарев: скоро начнут монтировать ледовую арену в ТПУ "Некрасовка"
Бочкарев: скоро начнут монтировать ледовую арену в ТПУ "Некрасовка" - РИА Новости, 25.07.2022
Бочкарев: скоро начнут монтировать ледовую арену в ТПУ "Некрасовка"
Монтаж ледовой арены спорткомплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" в Москве планируется начать в августе этого года, сообщил... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:46
2022-07-25T14:46
2022-07-25T14:46
стройкомплекс москвы
общество
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Недвижимость. Монтаж ледовой арены спорткомплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" в Москве планируется начать в августе этого года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По его словам, спорткомплекс в ТПУ "Некрасовка" обретает свой внешний облик. Здесь активно ведутся фасадные работы, благоустройство прилегающей территории.Он добавил, что в зоне для занятий экстремальными видами спорта началось устройство финишного напольного покрытия. "Когда картинка оживает на глазах, становится очевидным, проект получается именно таким, каким его обещали москвичам: стильным, современным и просторным", – подчеркнул заммэра.ТПУ "Некрасовка" объединит одноименную станцию Некрасовской ветки метро и маршруты наземного городского транспорта. Пассажиропоток транспортно-пересадочного узла ориентировочно составит не менее 25 миллионов человек в год.
https://ria.ru/20220127/blagoustroystvo-1769738776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, общество, москва, андрей бочкарев
МОСКВА, 25 июл - РИА Недвижимость.
Монтаж ледовой арены спорткомплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" в Москве планируется начать в августе этого года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"Активные работы разворачиваются в зоне ледовой арены. Здесь завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены", – рассказал Бочкарев.
По его словам, спорткомплекс в ТПУ "Некрасовка" обретает свой внешний облик. Здесь активно ведутся фасадные работы, благоустройство прилегающей территории.
"В универсальном зале спорткомплекса уже выполнено акустическое напыление потолка, вскоре строители приступят к установке специального спортивного покрытия. Параллельно начались гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны", – уточнил Бочкарев.
Он добавил, что в зоне для занятий экстремальными видами спорта началось устройство финишного напольного покрытия. "Когда картинка оживает на глазах, становится очевидным, проект получается именно таким, каким его обещали москвичам: стильным, современным и просторным", – подчеркнул заммэра.
ТПУ "Некрасовка" объединит одноименную станцию Некрасовской ветки метро и маршруты наземного городского транспорта. Пассажиропоток транспортно-пересадочного узла ориентировочно составит не менее 25 миллионов человек в год.