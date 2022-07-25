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Бочкарев: скоро начнут монтировать ледовую арену в ТПУ "Некрасовка" - РИА Новости, 25.07.2022
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Бочкарев: скоро начнут монтировать ледовую арену в ТПУ "Некрасовка"
Бочкарев: скоро начнут монтировать ледовую арену в ТПУ "Некрасовка" - РИА Новости, 25.07.2022
Бочкарев: скоро начнут монтировать ледовую арену в ТПУ "Некрасовка"
Монтаж ледовой арены спорткомплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" в Москве планируется начать в августе этого года, сообщил... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:46
2022-07-25T14:46
стройкомплекс москвы
общество
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Недвижимость. Монтаж ледовой арены спорткомплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" в Москве планируется начать в августе этого года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По его словам, спорткомплекс в ТПУ "Некрасовка" обретает свой внешний облик. Здесь активно ведутся фасадные работы, благоустройство прилегающей территории.Он добавил, что в зоне для занятий экстремальными видами спорта началось устройство финишного напольного покрытия. "Когда картинка оживает на глазах, становится очевидным, проект получается именно таким, каким его обещали москвичам: стильным, современным и просторным", – подчеркнул заммэра.ТПУ "Некрасовка" объединит одноименную станцию Некрасовской ветки метро и маршруты наземного городского транспорта. Пассажиропоток транспортно-пересадочного узла ориентировочно составит не менее 25 миллионов человек в год.
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стройкомплекс москвы, общество, москва, андрей бочкарев
14:46 25.07.2022
 

Бочкарев: скоро начнут монтировать ледовую арену в ТПУ "Некрасовка"

© МоскомархитектураПроектное решение благоустройства ТПУ "Некрасовка"
Проектное решение благоустройства ТПУ Некрасовка
© Москомархитектура
Проектное решение благоустройства ТПУ "Некрасовка"
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МОСКВА, 25 июл - РИА Недвижимость. Монтаж ледовой арены спорткомплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" в Москве планируется начать в августе этого года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Активные работы разворачиваются в зоне ледовой арены. Здесь завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены", – рассказал Бочкарев.
По его словам, спорткомплекс в ТПУ "Некрасовка" обретает свой внешний облик. Здесь активно ведутся фасадные работы, благоустройство прилегающей территории.
"В универсальном зале спорткомплекса уже выполнено акустическое напыление потолка, вскоре строители приступят к установке специального спортивного покрытия. Параллельно начались гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны", – уточнил Бочкарев.
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Он добавил, что в зоне для занятий экстремальными видами спорта началось устройство финишного напольного покрытия. "Когда картинка оживает на глазах, становится очевидным, проект получается именно таким, каким его обещали москвичам: стильным, современным и просторным", – подчеркнул заммэра.
ТПУ "Некрасовка" объединит одноименную станцию Некрасовской ветки метро и маршруты наземного городского транспорта. Пассажиропоток транспортно-пересадочного узла ориентировочно составит не менее 25 миллионов человек в год.
 
Стройкомплекс МосквыОбществоМоскваАндрей Бочкарев
 
 
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