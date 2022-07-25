https://ria.ru/20220725/naznachenie-1804914071.html

Глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском

Глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском - РИА Новости, 25.07.2022

Глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском

Владимир Зеленский заявил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов будет также возглавлять при нем комитет разведки. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T23:48

2022-07-25T23:48

2022-07-25T23:50

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов будет также возглавлять при нем комитет разведки."Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины. Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится... первым замом Центра спецопераций "А" СБУ", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее сообщалось, что Зеленский уволил с должности командующего силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко. В понедельник Зеленский также уволил Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803456839.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, владимир зеленский