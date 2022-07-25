23:48 25.07.2022 (обновлено: 23:50 25.07.2022)
Глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском
Зеленский заявил, что глава ГУР Украины Буданов будет возглавлять при нем комитет разведки
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов будет также возглавлять при нем комитет разведки.
"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины. Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится... первым замом Центра спецопераций "А" СБУ", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил с должности командующего силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко. В понедельник Зеленский также уволил Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны.