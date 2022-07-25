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Глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском - РИА Новости, 25.07.2022
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Глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском
Глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском - РИА Новости, 25.07.2022
Глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском
Владимир Зеленский заявил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов будет также возглавлять при нем комитет разведки. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T23:48
2022-07-25T23:50
в мире
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов будет также возглавлять при нем комитет разведки."Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины. Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится... первым замом Центра спецопераций "А" СБУ", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее сообщалось, что Зеленский уволил с должности командующего силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко. В понедельник Зеленский также уволил Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, владимир зеленский
23:48 25.07.2022 (обновлено: 23:50 25.07.2022)
 
Глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском

Зеленский заявил, что глава ГУР Украины Буданов будет возглавлять при нем комитет разведки

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов будет также возглавлять при нем комитет разведки.
"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины. Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится... первым замом Центра спецопераций "А" СБУ", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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Ранее сообщалось, что Зеленский уволил с должности командующего силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко. В понедельник Зеленский также уволил Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны.
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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