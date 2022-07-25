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IT-эксперт рассказал, как россиян обманывают при ремонте смартфонов
IT-эксперт рассказал, как россиян обманывают при ремонте смартфонов - РИА Новости, 25.07.2022
IT-эксперт рассказал, как россиян обманывают при ремонте смартфонов
Как обманывают клиентов в некоторых сервисных центрах по ремонту смартфонов, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, автор и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T02:15
2022-07-25T02:15
2022-07-25T02:15
общество
технологии
россия
никита мокеев
мошенничество
смартфоны
ремонт
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Как обманывают клиентов в некоторых сервисных центрах по ремонту смартфонов, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.Сервисное обслуживание смартфона нельзя доверять сотрудникам первой попавшейся мастерской, уверен он. Владельца гаджета можно обмануть как при диагностике, так и при устранении неисправностей, и этим пользуются мошенники, предупредил Мокеев. Особенно критически следует относиться к выездным сервисам по ремонту смартфонов, полагает IT-эксперт.В тех сервисных центрах, куда смартфоны нужно приносить самостоятельно, тоже можно столкнуться с мошенничеством, продолжил он. Чаще всего встречается такая уловка, как предложение заменить дорогостоящие комплектующие, когда в этом нет никакой необходимости, отметил Мокеев. Клиент платит за детали и сложную работу, а сотрудник сервиса на самом деле выполняет какую-то простейшую процедуру, пояснил эксперт."Например, человеку плохо слышно, и он приходит с этой проблемой в сервис. Ему говорят, что надо за пять-семь тысяч рублей заменить микросхему и динамик. Человек соглашается и отдает телефон. А на самом деле они устраняют проблему, почистив сетку динамика. Щеточкой прошлись, и все", — добавил Мокеев.Он посоветовал владельцам смартфонов ответственно относиться к выбору компаний, специализирующихся на ремонте гаджетов, и ориентироваться на отзывы других клиентов.
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общество, технологии, россия, никита мокеев, мошенничество, смартфоны, ремонт
IT-эксперт рассказал, как россиян обманывают при ремонте смартфонов
IT-эксперт Мокеев заявил о риске мошенничества в выездных сервисах по ремонту смартфонов
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Как обманывают клиентов в некоторых сервисных центрах по ремонту смартфонов, рассказал в интервью радио Sputnik
эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.
Сервисное обслуживание смартфона нельзя доверять сотрудникам первой попавшейся мастерской, уверен он. Владельца гаджета можно обмануть как при диагностике, так и при устранении неисправностей, и этим пользуются мошенники, предупредил Мокеев. Особенно критически следует относиться к выездным сервисам по ремонту смартфонов, полагает IT-эксперт.
"Самые яркие ребята в плане обмана — это выездные сервисы. Там, наверное, около 90 процентов — это мошенничество. Схема там очень простая: приезжает мастер, разбирает телефон и говорит, что надо делать дорогостоящий ремонт за 10-30 тысяч рублей, а после этого ставит клиента перед выбором: или платите, или мастер собирать смартфон не будет", — привел пример Мокеев.
В тех сервисных центрах, куда смартфоны нужно приносить самостоятельно, тоже можно столкнуться с мошенничеством, продолжил он. Чаще всего встречается такая уловка, как предложение заменить дорогостоящие комплектующие, когда в этом нет никакой необходимости, отметил Мокеев. Клиент платит за детали и сложную работу, а сотрудник сервиса на самом деле выполняет какую-то простейшую процедуру, пояснил эксперт.
"Например, человеку плохо слышно, и он приходит с этой проблемой в сервис. Ему говорят, что надо за пять-семь тысяч рублей заменить микросхему и динамик. Человек соглашается и отдает телефон. А на самом деле они устраняют проблему, почистив сетку динамика. Щеточкой прошлись, и все", — добавил Мокеев
.
Он посоветовал владельцам смартфонов ответственно относиться к выбору компаний, специализирующихся на ремонте гаджетов, и ориентироваться на отзывы других клиентов.