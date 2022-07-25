https://ria.ru/20220725/moshennichestvo-1804697512.html

В Хабаровске выявили схему мошенничества с подставными роженицами

В Хабаровске выявили схему мошенничества с подставными роженицами - РИА Новости, 25.07.2022

В Хабаровске выявили схему мошенничества с подставными роженицами

Подставные роженицы в Хабаровске за два года получили различные пособия на 20 миллионов рублей, на организаторов преступной схемы заведено дело о мошенничестве, РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:17

2022-07-25T08:17

2022-07-25T08:17

происшествия

хабаровск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Подставные роженицы в Хабаровске за два года получили различные пособия на 20 миллионов рублей, на организаторов преступной схемы заведено дело о мошенничестве, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.По словам собеседницы агентства, преступной схемой заправляла 39-летняя жительница Хабаровска. Ей помогала 37-летняя подельница. Организованная группа (ОГ) работала в краевом центре с января 2020 года по ноябрь 2021-го. Фигурантки находили женщин и вступали с ними в сговор. Последние под видом матерей обращались в отделы ЗАГС Хабаровска за получением свидетельств о рождении якобы существующих детей, а участницы ОГ, как свидетели, подтверждали эти факты. Впоследствии фиктивные матери получали различные соцвыплаты, материнские капиталы и пособия."Следствием установлено 23 эпизода с общим ущербом порядка 20 миллионов рублей. Расследование уголовных дел в отношении фигуранток по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) окончено. Они не работали в каких-то соцслужбах. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается, их 21 человек, и в этой схеме не только фиктивные матери", - рассказала Щеголева.Она отметила, что "роженицы" небольшую часть денег оставляли себе, а остальное отдавали лидеру ОГ. Сотрудники полиции выяснили, что у подставных матерей в указанные ими периоды времени беременности и родов не было, а некоторые из них вообще не могут иметь детей по состоянию здоровья.Организатор преступной группы и ее пособница заключили досудебное соглашение. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключила представитель полиции. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы до 10 лет.

https://ria.ru/20220718/makhinatsii-1803121277.html

https://ria.ru/20220720/moshennichestvo-1803658397.html

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, россия