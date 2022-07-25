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В Хабаровске выявили схему мошенничества с подставными роженицами - РИА Новости, 25.07.2022
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В Хабаровске выявили схему мошенничества с подставными роженицами
В Хабаровске выявили схему мошенничества с подставными роженицами - РИА Новости, 25.07.2022
В Хабаровске выявили схему мошенничества с подставными роженицами
Подставные роженицы в Хабаровске за два года получили различные пособия на 20 миллионов рублей, на организаторов преступной схемы заведено дело о мошенничестве, РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:17
2022-07-25T08:17
происшествия
хабаровск
россия
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ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Подставные роженицы в Хабаровске за два года получили различные пособия на 20 миллионов рублей, на организаторов преступной схемы заведено дело о мошенничестве, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.По словам собеседницы агентства, преступной схемой заправляла 39-летняя жительница Хабаровска. Ей помогала 37-летняя подельница. Организованная группа (ОГ) работала в краевом центре с января 2020 года по ноябрь 2021-го. Фигурантки находили женщин и вступали с ними в сговор. Последние под видом матерей обращались в отделы ЗАГС Хабаровска за получением свидетельств о рождении якобы существующих детей, а участницы ОГ, как свидетели, подтверждали эти факты. Впоследствии фиктивные матери получали различные соцвыплаты, материнские капиталы и пособия."Следствием установлено 23 эпизода с общим ущербом порядка 20 миллионов рублей. Расследование уголовных дел в отношении фигуранток по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) окончено. Они не работали в каких-то соцслужбах. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается, их 21 человек, и в этой схеме не только фиктивные матери", - рассказала Щеголева.Она отметила, что "роженицы" небольшую часть денег оставляли себе, а остальное отдавали лидеру ОГ. Сотрудники полиции выяснили, что у подставных матерей в указанные ими периоды времени беременности и родов не было, а некоторые из них вообще не могут иметь детей по состоянию здоровья.Организатор преступной группы и ее пособница заключили досудебное соглашение. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключила представитель полиции. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы до 10 лет.
https://ria.ru/20220718/makhinatsii-1803121277.html
https://ria.ru/20220720/moshennichestvo-1803658397.html
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происшествия, хабаровск, россия
08:17 25.07.2022
 
В Хабаровске выявили схему мошенничества с подставными роженицами

В Хабаровске подставные роженицы получили пособия на 20 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Подставные роженицы в Хабаровске за два года получили различные пособия на 20 миллионов рублей, на организаторов преступной схемы заведено дело о мошенничестве, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
По словам собеседницы агентства, преступной схемой заправляла 39-летняя жительница Хабаровска. Ей помогала 37-летняя подельница. Организованная группа (ОГ) работала в краевом центре с января 2020 года по ноябрь 2021-го. Фигурантки находили женщин и вступали с ними в сговор. Последние под видом матерей обращались в отделы ЗАГС Хабаровска за получением свидетельств о рождении якобы существующих детей, а участницы ОГ, как свидетели, подтверждали эти факты. Впоследствии фиктивные матери получали различные соцвыплаты, материнские капиталы и пособия.
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"Следствием установлено 23 эпизода с общим ущербом порядка 20 миллионов рублей. Расследование уголовных дел в отношении фигуранток по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) окончено. Они не работали в каких-то соцслужбах. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается, их 21 человек, и в этой схеме не только фиктивные матери", - рассказала Щеголева.
Она отметила, что "роженицы" небольшую часть денег оставляли себе, а остальное отдавали лидеру ОГ. Сотрудники полиции выяснили, что у подставных матерей в указанные ими периоды времени беременности и родов не было, а некоторые из них вообще не могут иметь детей по состоянию здоровья.
Организатор преступной группы и ее пособница заключили досудебное соглашение. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключила представитель полиции. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы до 10 лет.
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