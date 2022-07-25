https://ria.ru/20220725/molodezh-1804838939.html

Гладков поддержит инициативы белгородской молодежи

Гладков поддержит инициативы белгородской молодежи - РИА Новости, 25.07.2022

Гладков поддержит инициативы белгородской молодежи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с активной молодежью региона, которая представила главе региона свои проекты в области культуры,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:16

2022-07-25T17:16

2022-07-25T17:17

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с активной молодежью региона, которая представила главе региона свои проекты в области культуры, спорта и медиасферы, и пообещал поддержать самые интересные идеи, сообщило правительство региона.Ранее региональное министерство по делам молодёжи запустило проект "Банк идей". О нём руководитель ведомства Татьяна Киреева рассказывала губернатору Гладкову во время рабочей встречи. На специальной стене в парке имени Ленина молодые люди оставляли предложения и проекты. Идеями делились и в соцсетях.Таким образом было собрано более 300 проектов на разную тематику. Среди них – идеи в области культуры, спорта, проекты в медиапространстве и соцсетях. Самые интересные представили главе региона. В ходе обсуждения определи инициативы, которые планируется реализовать в ближайшее время.Так, одна из участниц предложила проводить "Экоразговор" со школьниками. Планируется, что лекторами выступят лидеры общественного мнения и медийные личности. На собственном примере они продемонстрируют, как повседневными делами можно вносить вклад в сохранение и улучшение окружающей среды. В числе первых спикеров предложили выступить главе региона. Первый "Экоразговор" может состояться уже в сентябре на фестивале "Белгород в цвету"."Чем раньше мы начнём говорить о наших экологических ценностях, тем лучше. Детям необходимо объяснять весь процесс осознанного жизнеобеспечения и вовлекать их в его поддержание", – отметил губернатор Белгородской области.Другим предложением стала организация областного хореографического фестиваля. Исходя из его масштабов, будет принято решение о создании дополнительной многофункциональной площадки для репетиций. Это поможет танцорам готовиться ко всероссийским конкурсам и чемпионатам."В нашем взаимодействии должна быть креативность, а активность приносить результат, пользу. Я хочу, чтобы белгородская молодёжь заявляла о себе и развивалась. Мы готовы вам помочь – запустить механизм реализации инициатив. Для этого есть всё: финансы, гранты, места для воплощения в жизнь. Вопрос в ваших идеях и желании их продвигать", – обратился Гладков к присутствующим.Подводя итоги беседы, губернатор отметил выбранный молодыми людьми формат общения, предложив сформировать группу из самых инициативных ребят, которые готовы не только реализовать, но и развивать свои проекты дальше.

https://ria.ru/20220719/poruchitelstvo-1803524109.html

https://ria.ru/20220719/kinoteatry-1803504442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, вячеслав гладков