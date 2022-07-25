https://ria.ru/20220725/mishustin-1804788017.html
Мишустин прокомментировал решение президента о кураторстве технологий
Мишустин прокомментировал решение президента о кураторстве технологий - РИА Новости, 25.07.2022
Мишустин прокомментировал решение президента о кураторстве технологий
Решение президента о кураторстве вице-премьерами критически значимых технологий - большая ответственность, надо держать ситуацию на контроле, заявил... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:40
2022-07-25T14:40
2022-07-25T15:51
экономика
политика
андрей белоусов
татьяна голикова
марат хуснуллин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Решение президента о кураторстве вице-премьерами критически значимых технологий - большая ответственность, надо держать ситуацию на контроле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее главой правительства были утверждены вице-премьеры, которые стали кураторами высокотехнологичных отраслей. Так, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать создание высокоскоростных средств и развитие транспорта, Татьяна Голикова - ускоренное развитие генетики и биологическую безопасность, Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения экологических сбоев."Решение президента о кураторстве вице-премьерами развития критически значимых технологий и направлений - большая ответственность. Предстоит серьезная и слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация в вверенных вам отраслях. Пожалуйста, держите эти вопросы на постоянном контроле. Лично буду следить за результатами", - сказал Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.Он добавил, что вице-премьеры должны также координировать деятельность министерств и ведомств по своим профильным вопросам.
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Мишустин: "Кураторство критически значимых технологий – большая ответственность"
Мишустин: кураторство вице-премьерами критически значимых технологий - это ответственность
2022-07-25T14:40
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, политика, андрей белоусов, татьяна голикова, марат хуснуллин, россия, михаил мишустин
14:40 25.07.2022 (обновлено: 15:51 25.07.2022)
Мишустин прокомментировал решение президента о кураторстве технологий
Премьер Мишустин назвал кураторство вице-премьерами значимых технологий ответственностью