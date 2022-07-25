https://ria.ru/20220725/kupyura-1804687556.html

В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей

В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей - РИА Новости, 25.07.2022

В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей

Банк России может в конце этого года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов в интервью газете РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T01:35

2022-07-25T01:35

2022-07-25T10:22

экономика

москва

центральный банк рф (цб рф)

сергей белов

общество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Банк России может в конце этого года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов в интервью газете "Известия".Он пояснил, что изначально решение заменить такие банкноты на монеты пришло из-за их быстрого износа. При этом, признал собеседник издания, чеканка металлических десяти рублей оказалась затратной.С развитием технологий появилась возможность лакировать банкноты для увеличения срока их службы на 30 процентов, добавил он. Кроме того, монеты плохо возвращаются в обращение, поскольку нередко остаются в копилках россиян, указал зампред ЦБ. Тем не менее речи о замене металлических денег номиналом пять и десять рублей купюрами не идет, они продолжат находиться в обращении, заверил собеседник газеты.Белов также сообщил изданию, что Центробанк планирует возобновить выпуск десятирублевой купюры в конце года по образцу 1997 года, поскольку модификация банкноты запланирована на 2025 год."То же самое и по пятирублевке. Ее печать может начаться в конце года, если такое решение будет принято", — добавил Белов.Банк России ранее представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года также пройдут через модернизацию в период 2022-2025 годов. Так, выпуск обновленных 1000 и 5000 рублей в обращение ожидается в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/goznak-1800322383.html

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экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), сергей белов, общество