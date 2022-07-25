Рейтинг@Mail.ru
В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/kupyura-1804687556.html
В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей
В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей - РИА Новости, 25.07.2022
В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей
Банк России может в конце этого года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов в интервью газете РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T01:35
2022-07-25T10:22
экономика
москва
центральный банк рф (цб рф)
сергей белов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/44/1488004496_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3a1a12b0fb96f669e2e3a31fb364c73a.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Банк России может в конце этого года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов в интервью газете "Известия".Он пояснил, что изначально решение заменить такие банкноты на монеты пришло из-за их быстрого износа. При этом, признал собеседник издания, чеканка металлических десяти рублей оказалась затратной.С развитием технологий появилась возможность лакировать банкноты для увеличения срока их службы на 30 процентов, добавил он. Кроме того, монеты плохо возвращаются в обращение, поскольку нередко остаются в копилках россиян, указал зампред ЦБ. Тем не менее речи о замене металлических денег номиналом пять и десять рублей купюрами не идет, они продолжат находиться в обращении, заверил собеседник газеты.Белов также сообщил изданию, что Центробанк планирует возобновить выпуск десятирублевой купюры в конце года по образцу 1997 года, поскольку модификация банкноты запланирована на 2025 год."То же самое и по пятирублевке. Ее печать может начаться в конце года, если такое решение будет принято", — добавил Белов.Банк России ранее представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года также пройдут через модернизацию в период 2022-2025 годов. Так, выпуск обновленных 1000 и 5000 рублей в обращение ожидается в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20220705/goznak-1800322383.html
https://ria.ru/20220706/storublevka-1800726727.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/44/1488004496_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5a24426b1958ed534734e94d65428fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), сергей белов, общество
01:35 25.07.2022 (обновлено: 10:22 25.07.2022)
 
В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей

Зампред ЦБ Белов: печать купюр в пять и десять рублей может возобновиться в конце года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры России
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Банк России может в конце этого года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов в интервью газете "Известия".
Он пояснил, что изначально решение заменить такие банкноты на монеты пришло из-за их быстрого износа. При этом, признал собеседник издания, чеканка металлических десяти рублей оказалась затратной.
"Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко", — отметил Белов.
С развитием технологий появилась возможность лакировать банкноты для увеличения срока их службы на 30 процентов, добавил он. Кроме того, монеты плохо возвращаются в обращение, поскольку нередко остаются в копилках россиян, указал зампред ЦБ. Тем не менее речи о замене металлических денег номиналом пять и десять рублей купюрами не идет, они продолжат находиться в обращении, заверил собеседник газеты.
Белов также сообщил изданию, что Центробанк планирует возобновить выпуск десятирублевой купюры в конце года по образцу 1997 года, поскольку модификация банкноты запланирована на 2025 год.
Cторублевые купюры - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 11:43Деньги
В Гознаке сообщили, когда в оборот поступят новые сторублевые купюры
"То же самое и по пятирублевке. Ее печать может начаться в конце года, если такое решение будет принято", — добавил Белов.
Банк России ранее представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года также пройдут через модернизацию в период 2022-2025 годов. Так, выпуск обновленных 1000 и 5000 рублей в обращение ожидается в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.
Производство новых 100-рублевых купюр на фабрике Гознак - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 16:58
Особые свойства и защитная "ныряющая" нить: какой будет купюра в сто рублей
 
ЭкономикаМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сергей БеловОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала