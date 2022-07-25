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Губернатор Подмосковья представил нового главу Краснознаменска - РИА Новости, 25.07.2022
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Новости Подмосковья
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Губернатор Подмосковья представил нового главу Краснознаменска
Губернатор Подмосковья представил нового главу Краснознаменска - РИА Новости, 25.07.2022
Губернатор Подмосковья представил нового главу Краснознаменска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового главу городского округа Краснознаменск, им стал Виктор Юткин. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:56
2022-07-25T13:56
новости подмосковья
политика
краснознаменск
жкх
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового главу городского округа Краснознаменск, им стал Виктор Юткин.Ранее Юткин был назначен временно исполняющим полномочия главы городского округа после ухода с поста по собственному желанию Виктории Коваленко."Виктор Юткин теперь глава Краснознаменска. Мы знаем вас по работе в ЗАТО Молодежный. Важно, чтобы в Краснознаменске с приходом вас и вашей команды были преобразования, о которых мы говорим", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он добавил, что ЗАТО Молодежный возглавит Максим Петухов, который работает в ЗАТО с 2019 года.
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политика, краснознаменск, жкх, московская область (подмосковье), андрей воробьев
13:56 25.07.2022
 

Губернатор Подмосковья представил нового главу Краснознаменска

© Фото : страница Виктора Юткина во "ВКонтакте"Виктор Юткин назначен врио главы администрации Краснознаменска
Виктор Юткин назначен врио главы администрации Краснознаменска - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : страница Виктора Юткина во "ВКонтакте"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового главу городского округа Краснознаменск, им стал Виктор Юткин.
Ранее Юткин был назначен временно исполняющим полномочия главы городского округа после ухода с поста по собственному желанию Виктории Коваленко.
"Виктор Юткин теперь глава Краснознаменска. Мы знаем вас по работе в ЗАТО Молодежный. Важно, чтобы в Краснознаменске с приходом вас и вашей команды были преобразования, о которых мы говорим", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Он добавил, что ЗАТО Молодежный возглавит Максим Петухов, который работает в ЗАТО с 2019 года.
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Новости ПодмосковьяПолитикаКраснознаменскЖКХМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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