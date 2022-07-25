https://ria.ru/20220725/krasnoznamensk-1804762980.html

Губернатор Подмосковья представил нового главу Краснознаменска

Губернатор Подмосковья представил нового главу Краснознаменска - РИА Новости, 25.07.2022

Губернатор Подмосковья представил нового главу Краснознаменска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового главу городского округа Краснознаменск, им стал Виктор Юткин. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:56

2022-07-25T13:56

2022-07-25T13:56

новости подмосковья

политика

краснознаменск

жкх

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового главу городского округа Краснознаменск, им стал Виктор Юткин.Ранее Юткин был назначен временно исполняющим полномочия главы городского округа после ухода с поста по собственному желанию Виктории Коваленко."Виктор Юткин теперь глава Краснознаменска. Мы знаем вас по работе в ЗАТО Молодежный. Важно, чтобы в Краснознаменске с приходом вас и вашей команды были преобразования, о которых мы говорим", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он добавил, что ЗАТО Молодежный возглавит Максим Петухов, который работает в ЗАТО с 2019 года.

https://ria.ru/20220520/bti-1789734920.html

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Алёна Пава

политика, краснознаменск, жкх, московская область (подмосковье), андрей воробьев